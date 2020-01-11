Счета за мусор выставят по предельным ставкам

Областные власти официально заявили, что жителям кластера № 2, где с 1 января 2020 года к работе приступила компания «Биотехнологии», перерасчета платежа за вывоз мусора не будет. Несмотря на то, что отходы с контейнерных площадок убирали не каждый день и даже не через день, снижать сумму в квитанции регоператор не планирует. По словам представителя компании «Биотехнологии» Альберта Скворцова, организация заключила договор на расчет и отправку платежек с единым расчетно-кассовым центром. Квитки поступят жителям Владимира, Коврова, Радужного, а также Суздальского, Гороховецкого, Вязниковского и Судогодского районов уже в этом месяце. Причем, в оборот взяли предельные ставки платежей, утвержденных департаментом цен и тарифов. Хотя изначально регоператор планировал сделать дифференцированный тариф в зависимости от территории и стоимости услуг перевозчиков.

В городе в многоквартирных домах будут платить 110 рублей с человека.

Елена Андреева, начальник жилищной инспекции по Владимирской области

У нас правила предоставления коммунальных услуг четко предусматривают сроки, когда должен быть вывезен мусор.

В холодный период времени, когда среднесуточная температура менее плюс пяти градусов, то вывоз должен быть не реже 1 раза в трое суток.

Отклонением считается более пяти суток.

Перерасчет производится, когда мусор не вывозится более 5 суток.



За каждые сутки нарушения плата снижается на 3,3%. Только факт нарушения надо доказать. Управляющая компания или председатель ТСЖ должны составить соответствующий акт. У регоператора и жилищной инспекции нет информации о подобных случаях, сообщила Елена Андреева. Начальник инспекции административного и технического надзора Виктор Придыбайло заявил, что помимо Владимира сложности были в Судогде и Гороховце. Но в Судогде регоператор подсуетился и убрал все, чтобы провести хоккейный турнир в новом ледовом дворце. А в Гороховец тоже бросили все силы, так как там ожидался в новогодние праздники наплыв туристов. Власти и не скрывают, что мусор в территории кластера № 2 убирали избирательно и не везде эффективно. Тем не менее, перерасчетов жителям по платежам ждать не приходится.



Омбудсмен Владимирской области Людмила Романова запустила также горячую телефонную линию для недовольных вывозом мусора. Предлагает направить замечания и предложения по телефону — 8 900 478 00 33 с 9:00 до 19:00 . Правда, звонки платные, согласно тарифному плану обращающегося. Есть возможность отправить информацию и фото с указанием адреса и возникшей проблемы по электронному адресу ombudsmen33@mail.ru.



Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире прекратили раздельный сбор мусора. Регоператор пока не планирует ставить отдельные контейнеры для пластика и стекла.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»