Счастливчик из Владимирской области стал миллионером

Первый день наступившего года стал особенно удачным для одного из жителей Владимирской области. Счастливчик выиграл в новогодней лотерее миллион рублей, сообщила пресс-служба «Столото». Организаторы лотереи поздравляют удачливого жителя нашего региона и ждут его для оформления выигрыша в лотерейном центре в Москве.

Вчера за итогами новогодней лотереи следило немало владимирцев, купивших билеты, сулившие миллиард рублей. В итоге главный приз достался жителю Москвы. Помимо миллиарда было разыграно 105 призов по миллиону рублей.

Среди родных сотрудников «Призыва» трое выиграли по 100 рублей, один — 200.

— Вся семья была вчера днём была буквально прикована к экранам телевизора. Ждали итогов лотереи и надеялись на новогоднее чудо. Но из 5 купленных билетов, выиграли только два, да и то по сто рублей. Потом узнали у знакомых, которые тоже участвовали в лотерее, что никто больше 100 рублей с билета не выиграл, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Татьяна Володина.

Рейтинг самых везучих регионов по количеству миллионеров новогоднего розыгрыша возглавила Москва и Московская область, здесь оказались 20 миллионеров. На втором месте — Санкт-Петербург – 7 миллионеров, на третьем — республика Башкортостан, там счастливчиками стали 6 человек.

Ранее «Призыву» сообщал, что везучий житель Владимира купил лотерейный билет и стал обладателем более пяти миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото: news.myseldon.com