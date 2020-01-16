Сбрось лишнее! Сколько стоит похудеть к лету

Самые популярные запросы в поисковых системах в январе — «как убрать живот и бока» и «как похудеть к лету». Праздники закончились, а лишние килограммы остались! Если мужчины худеют за компанию с жёнами или для себя и обычно без дат, то женщины любят худеть к определенной дате: к 1 марту, к лету, к празднику. «Призыв» узнал, где и каким спортом можно заняться во Владимире, сколько стоит борьба против лишних килограммов? Вместе с фитнес-инструктором Дмитрием Осиповым обсудили ошибки и наметили план работы над красивой фигурой.

Продержитесь 3 недели

Слышали шутку: сила есть, воля есть, а силы воли не хватает? В первую неделю адепт здорового образа жизни горит энтузиазмом, рвется в спортзал, но потом интерес угасает, гречка не мила, и очень хочется жирненького, сладенького и полежать, а не тягать гантели. Держитесь! Психологи предупреждают: для закрепления привычки организму нужен 21 день, дальше вы все будете делать на автомате. Главное – втянуться, а потом станет легче.

Фитнес-тренер Дмитрий Осипов уверен, что похудеть может каждый, главное – захотеть и не сходить с дистанции. В борьбе с лишними килограммами питание – важный момент, но и без спортзала не обойтись. Чем больше у вас мышц, тем лучше горит жир.

Долой майонез и сладкое

Похудение, прежде всего, нужно начинать с питания. Долой остатки прошедших праздников: завязывайте с майонезными салатами, прячьте сладости в шкаф, а лучше их отдайте, чтобы не было соблазна. И исключите алкоголь.

Начинайте без фанатизма

Главная ошибка тех, кто собирается худеть, — сделать всё и сразу. 10 дней января, а то и больше мы активно едим, как в последний раз, а вот с очередного понедельника резко садимся на курицу и гречку, начинаем ходить в зал 7 раз в неделю. Этот запал быстро проходит. В зал не нужно ходить каждый день, а кроме гречки и курицы, есть много вкусных и полезных блюд.

Не спешите

Быстрое похудение чревато возвращением лишних килограммов в большем объеме. Вес — это всего лишь цифры на весах, а вот за счёт чего именно они достигаются — большой вопрос. Чтобы убрать 2 литра жидкости, нужно приложить одни усилия, чтобы убрать 2 килограмма жира — совершенно другие.

Начинайте сейчас

Хотите похудеть к лету – начинайте сейчас! Сбросить 10-15 килограммов до июня — вполне реально, хотя, конечно, многое зависит и от исходных данных. Если вы впервые сталкиваетесь с вопросом похудения, советую обратиться к специалисту в данном вопросе, чтобы не наделать ошибок и быстрее достичь цели. Тренер поможет наладить питание и тренировки. Не отступайте от плана, а летом радуйтесь результату.

Тренажеры или групповые занятия?

Во Владимире более 40 спортивных клубов и комплексов. Средняя цена по городу — 1 500 рублей за месячный абонемент. Если вы впервые в тренажерном зале, то без помощи тренера не обойтись. Он поможет составить план занятий, проконтролировать, правильно ли вы выполняете упражнения. И за это придется платить дополнительно. С групповыми занятиями проще: пришел и занимайся, слушай тренера.

Сейчас популярны сайкл-тренировки (тренировка на стационарных велосипедах, которая имитирует гонки различной интенсивности), интервальный тренинг (когда бег, прыжки, приседания, отжимания и любые другие упражнения высокой интенсивности чередуются с коротким отдыхом).

Фитнес-клуб «Велс»

Перекопский городок, 24, тел. (4922) 32-78-02

Тренажерный зал (абонемент на месяц): на полный день – 1 800 руб., дневной – 1 200 руб., выходного дня – 1 000 руб.

Групповые занятия (абонемент на месяц): 8 занятий – 1 800 руб., 12 занятий – 2 400 руб.

«СКА»

пр-кт Строителей, 17а, тел. 34-64-98.

1 час в тренажерном зале – 140 руб., абонемент на месяц – 1 000 руб.

Спортивный комплекс «Лыбедь»

Адрес: Спортивный переулок, 4, тел. 32-46-20

Тренажеры, аэробика, настольный теннис, бокс, борьба.

Разовое занятие — 200 руб.

Стоимость абонемента – 1 200 руб. в месяц, количество и время посещений не ограничено.

Фитнес-клуб «Pride Fitness»

ул. Тихонравова, 8а;

ул. Электрозаводская, 2;

ул. Большая Нижегородская, 32, тел. 77-99-01.

1 месяц тренажерного зала и 2 групповых занятия — 1 300 руб.

Если покупаете абонемент на двоих, то с каждого – 1 000 руб.

Безлимитный на месяц – 1 400 руб.

Годовой абонемент в тренажерный зал — от 12 000 до 16 500 руб. За групповые занятия — дополнительная оплата.

Фитнес-клуб «Полярис»

ул. Мира, 36г, тел. 53-07-11

1 месяц занятий в тренажерном зале: дневной абонемент – 1 500 руб., безлимитный – 1 900 руб. Групповые занятия – 2 100 и 2 900 руб. Годовой абонемент – 22 000 руб.

Тренажерный зал «Торпедо»

ул. Дворянская, 16-б , тел. 32-47-07

Групповые занятия – 1 300 – 1 400 руб.

Абонемент в тренажерный зал – 1 000 руб.

Фитнес-клуб «Академия тела»

ул. Стасова, 31, тел. 34-83-87;

ул. Егорова, 1, тел. 21-54-43;

ул. Василисина, 18в, тел. 52-09-00;

ул. Куйбышева, 66, тел. +7 (920) 911-99-88;

ул. Растопчина, 47-б, тел. 77-94-76;

Красносельский пр-зд, 6, тел. 47-22-33.

Тренажерный зал: абонемент на год – 15 000 руб., на месяц — 1 500 руб.

Групповые программы: разовое посещение — 300 руб., на месяц – от 1 500 до 2 500 руб.

Фитнес-клуб «Джангл»

Суздальский пр-кт, 13а, тел. 22-22-41

Абонемент на групповые занятия на месяц – от 1 000 до 2 000 руб.

Абонемент в тренажерный зал: на месяц – от 1 100 до 1 600 руб., на год – 16 000 руб.

Спортивный клуб «Boston»

ул. Мира, 36, тел. 8 (900) 483-29-91;

ул. Егорова, 8-б, тел. 8 (980) 584-77-20.

Разовое занятие – 250 руб.

Абонемент на 30 дней – 1 700 руб.

На 6 месяцев – 9 500 руб.

На 12 месяцев — 17 000 руб.

Безлимитный абонемент (тренажерный зал + групповые) – 3 000 руб.

Фитнес-центр «Реформа»

ул. Северная, 112, тел. 52-41-14

Групповые занятия на месяц – от 1 800 до 2 800 руб.

Абонемент в тренажерный зал на месяц – от 2 000 до 3 100 руб.

Занятия в тренажерном зале и групповые – от 1 850 руб.

Где поплавать?

Радует, что во Владимире, несмотря на повышенный спрос, есть где поплавать, в том числе и всей семьей. И для этого не нужно покупать абонемент. Обратите внимание: бассейн в СКА все еще не работает (на ремонте). Многие владимирцы для себя открыли бассейн в селе Добрынское: это всего полчаса на машине. И ажиотажа на дорожках гораздо меньше, чем в городе.

А плавание не только корректирует фигуру, помогает избавиться от лишнего жира, но и оздоравливает позвоночник, суставы конечностей, повышает выносливость сердечно-сосудистой системы. Энергозатраты при плавании составляют от 200 до 700 Ккал/ч – все зависит от выбранного стиля плавания, температуры воды и дополнительных нагрузок.

Городской центр здоровья (бассейн)



ул.Мира, 59, тел. (4922) 53-45-45

Посещения возможны:

понедельник – суббота в 7.00, 12.30, 20.00 (время 1 занятия – 1,5 часа);

воскресенье – в любое время.

Нужна справка от терапевта и дерматолога, фото на пропуск 3 х 4 см.

Разовое посещение – 255 руб.

Абонемент на 1 месяц – 3 000 руб.

Бассейн «Добрынское»

Суздальский район, село Добрынское, ул. Восточная, 11в, тел. (4922) 60-00-62

Вторник- воскресенье с 9.00 до 22.00, понедельник с 15.00 до 22.00.

Разовое посещение – 200 руб.

5 посещений – 500 руб.

10 посещений – 1 600 руб.

Безлимитные посещения – 2 500 руб.

Требуется справка от дерматолога, а для женщин – еще и от гинеколога.

Бассейн ВГУ им. Столетовых

ул. Горького, 87, тел. 47-99-96

Время работы: с 16.45 до 23.30.

Стоимость – 220 руб. за 45 минут. Абонементов нет.

Как нас уверил работник вахты по телефону, справки отменил Роспотребнадзор, поэтому их не спрашивают. Расписание подвижное, нужно узнавать заранее, посетив бассейн, так как многие дорожки выкупаются организациями.

Бассейн в спортивном комплексе «Лыбедь»

Спортивный переулок, 4, тел. 32-46-20

Стоимость – 250 руб. за час.

Справки не нужны.

Работает с 7.00 до 23.00, но вход в бассейн до 21.30

Дети до 7 лет не допускаются до посещения занятий.

Скандинавская ходьба: худеем на прогулке

Если плавание – не для вас, то вот вам альтернативный вид спорта – скандинавская ходьба. 1 час такой ходьбы сжигает около 700 килокалорий и задействует 90% мышц тела. Не любите ходить? Берите пример с Александра Пушкина, он легко проходил пешком 18 км от Царского села до Санкт-Петербурга. От вас никто таких подвигов не ждет, но 2 часа прогулки на свежем воздухе в компании единомышленников повысят настроение и помогут бороться с весом. Да, потому что ученые давно уже доказали, что любой вид ходьбы гораздо полезней и эффективнее бега.

Клуб «Шаги к здоровью»

Место и время сбора группы, наличие инвентаря уточняйте по тел. 8-920-927-29-77 (инструктор Ольга Тюлькова).

Занятия проводятся в двух парках города.

Парк «Дружба»

ул. Верхняя Дуброва, 22д

Оздоровительная группа – в 9.30 во вторник, четверг.

Начальное обучение (сейчас идет набор) – в 10.30 во вторник, четверг.

Группа выходного дня (социальная группа, занятие – 100 руб.) – в 10.00 в воскресенье.

Центральный парк культуры и отдыха

ул. Мира, 36а

Оздоровительные группы — в 9.30 в понедельник, среду, пятницу и в 18.00 в понедельник, четверг, пятницу.

Начальное обучение (идет набор) в 10.30 в понедельник, среду, пятницу.

Сканди-променад в 19.00: в понедельник «Зимний наряд города», в четверг исторический «Знакомые незнакомцы» (прогулки по городу), в пятницу «Parkwalking» (прогулки по парку).

Для работающего населения 1 занятие – 300 руб., для неработающего – 200 руб.

Возможна покупка абонемента.

Все включено, но дорого

Для тех, кто уверен, что не свернет с намеченного пути и не ограничен в деньгах, неплохой вариант – фитнес-клубы. В них тренажерный зал, бассейн, аквааэробика, хамам с сауной, бокс, сайкл, йога и другие виды спорта. За индивидуальные занятия с тренером придется заплатить дополнительно. Стоимость клубной карты зависит от количества дней заморозки (когда действие карты приостанавливается, пока вы в отпуске или болеете), гостевых визитов, подарочных дней-месяцев и другое.

«World gym»

ул. Ново-Ямская, 79е, тел. 60-36-00

Годовая карта – от 24 900 до 36 000 руб.

Карта дневных посещений – 26 000 руб.

Фитнес-клуб «Муравей»

ул. Дворянская, 27а, тел. (4922) 77-33-11

Годовая карта – 32 500 руб.

Карты выходного дня – 17 500 руб.

Карта дневных посещений – 26 500 руб.

Фитнес-клуб «Атмосфера»

ул. Батурина, 30, тел. 77-88-33

Годовая карта – от 29 000 до 45 000 руб.

Карта на 3 месяца – 15 000 руб.

В городе хватает центров и клубов, где можно найти занятие по душе и по средствам. Но если вдруг совсем нет времени и денег на спорт, начать улучшать фигуру можно и дома. Сейчас в Интернете много видеоуроков, программ, разъяснений от тренеров, фитнес-инструкторов. Так что не ищите отговорок и дерзайте!

Елена Середина

Заглавное фото: static.moydom.ru