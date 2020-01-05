Самые яркие события Года театра

В Международный день кукольника, 21 марта, во Владимирском областном театре кукол стартовал первый международный фестиваль бэби-спектаклей «Малышок». Проходил он целую неделю — до Международного дня театра, 27 марта. Участниками фестиваля были 10 замечательных театров из Москвы, Тулы, Тольятти, Сургута, Астрахани, Кемерово, Дзержинска и, конечно, Владимира. Кукольники из разных регионов уверены: спектакли для самого юного зрителя становятся всё более востребованными. Главная задача беби-спектаклей познакомить детей с окружающим миром и театром.

Для маленьких зрителей спектакль обязательно должен быть зрелищным, и темпоритм его должен постепенно развиваться. Маленький зритель меньше опирается на смысл слов и требует больше впечатлений и ощущений от происходящего. В бэби-спектаклях всегда больше интерактива, там зритель по максимуму вовлечен в процесс, и этот процесс более познавательный.