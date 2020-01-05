Самые яркие события Года театра

-
Владимир подводит итоги
2019 год в Российской Федерации был объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года театра охватили все регионы Российской Федерации. Давайте вспомним значительные театральные события, происходившие 2019 году во Владимире.
-
I международный фестиваль бэби-спектаклей «МалышОК»
В Международный день кукольника, 21 марта, во Владимирском областном театре кукол стартовал первый международный фестиваль бэби-спектаклей «Малышок». Проходил он целую неделю — до Международного дня театра, 27 марта. Участниками фестиваля были 10 замечательных театров из Москвы, Тулы, Тольятти, Сургута, Астрахани, Кемерово, Дзержинска и, конечно, Владимира. Кукольники из разных регионов уверены: спектакли для самого юного зрителя становятся всё более востребованными. Главная задача беби-спектаклей познакомить детей с окружающим миром и театром.
Для маленьких зрителей спектакль обязательно должен быть зрелищным, и темпоритм его должен постепенно развиваться. Маленький зритель меньше опирается на смысл слов и требует больше впечатлений и ощущений от происходящего. В бэби-спектаклях всегда больше интерактива, там зритель по максимуму вовлечен в процесс, и этот процесс более познавательный.
-
I фестиваль «Театр. Территория единения»
С 14 по 21 апреля во Владимирском театре драмы прошел первый фестиваль Международного театрального фестивального союза «Театр. Территория единения». Международный театральный фестивальный союз, учрежденный осенью 2018 года во Владимире, предлагает для участия ряд театральных фестивалей, а далее каждый фестиваль выбирает театр и конкретный спектакль. То есть «Театр. Территория единения» знакомит зрителя и с национальными театральными фестивалями, и с лучшими театрами и спектаклями страны – участниками Международного театрального фестивального союза. Владимирцы и гости нашего города получили возможность посмотреть лучшие спектакли театров Армении, Беларуси, Германии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и, конечно, нашего театра.
-
Театральный марафон
Крупнейшее событие Года театра — Всероссийский театральный марафон. Это своеобразная эстафета: региональные театры отправляются на гастроли к следующему участнику акции и передают символ Года театра. «Эстафетная палочка» — статуэтка-веер, напоминающая древнегреческий амфитеатр и украшенная гербами всех 85 субъектов РФ. Марафон длился до конца 2019 года и задействовал все области России, объединяя театры и зрителей.
20 июля на сцене Владимирского областного театра кукол состоялась торжественная передача символа театрального марафона от Московской области во Владимирскую. В регион-33 артисты Московского областного государственного театра кукол привезли кукольный спектакль «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек» для юных зрителей. От Владимирской области эстафету передали в Ивановскую. 23 и 24 июля Владимирский академический театр драмы представил три спектакля на сцене Ивановского театра кукол.
-
III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко»
С 19 по 26 сентября во Владимире прошел III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». В нем приняли участие 19 кукольных театров со всей России, а также гости из Болгарии и Узбекистана. Фестиваль проходит у нас раз в два года, и в 2019 году был посвящен 50-летию Владимирского областного театра кукол. Организаторы позаботились, чтобы на фестивале было всем интересно: были представления и для годовалых малышей, и для младших школьников, а шесть спектаклей предназначались для подростков старше двенадцати лет и взрослых.
Диплом за лучший спектакль фестиваля увез Оренбургский театр кукол «Пьеро». Спектакль «Уважаемые граждане!» предоставил зрителям уникальную возможность окунуться в атмосферу 20-30-х годов прошлого века: стилизованные декорации, костюмы, музыка, обобщенные, карикатурные образы «зощенковских» персонажей, решенные разными системами кукол.
-
«Золотой витязь» за «Анну Каренину»
Под конец года в Москве прошла церемония закрытия годовой программы X Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь» и награждение лауреатов театрального форума. Главный приз — статуэтку «Золотой витязь» — получил Владимирский академический театр драмы за спектакль «Анна Каренина» в постановке Владимира Кузнецова. Также золотыми дипломами фестиваля был отмечен творческий коллектив спектакля: композитор Фаустас Латенас, сценограф Дмитрий Дробышев и художник по свету Сергей Скорнецкий.
Почетные награды были вручены 29 ноября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. А вот жюри Международного театрального форума «Золотой витязь» в полном составе пришлось приехать во Владимир, чтобы оценить наши спектакли «Анна Каренина» и «Тайна старого дома». Как прокомментировал директор театра Борис Гунин: «Это связано с тем, что «Витязь» не может найти подходящую сцену для показа «Анны Карениной».
С владимирской «Анной Карениной» соревновались 26 спектаклей, из них 10 — от московских театров, включая таких грандов, как Малый театр, «Сфера», театр Вахтангова и мастерская Петра Фоменко. Народный артист России Николай Горохов так прокомментировал успех нашего спектакля: «Сейчас очень мало театров, которые воспитывают — в хорошем смысле. Сценография, музыка, костюмы — всё может быть на высоте, а человека внутри спектакля нет… А он должен быть живым не только по форме, но и внутри. Этот спектакль как раз воспитывает, в нём есть вкус и в нём есть Толстой».
-
«Большие гастроли»
14 фестивалей и 4 поездки за рубеж. Кипр, Сирия, Сербия, Испания — страны, которые покорили актеры Владимирского областного театра драмы. Наши спектакли произвели на публику потрясающее впечатление. Были заслуженные награды, аплодисменты зрителей, внимание прессы. Сотрудникам театра, побывавшим в Сирии со спектаклем «Молодая гвардия» даже были вручены медали участника военной операции от Министерства обороны.
А владимирцев, в свою очередь, радовали своими работами гастролирующие театры. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в октябре у нас побывал Тбилисский академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова со спектаклями «Холостомер» и «Шинель». Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького с 25 по 30 сентября на сцене Владимирского академического театра драмы представлял свои лучшие спектакли владимирскому зрителю, пока наш театр радовал своими работами крымчан.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото Владимирского театра драмы
Обсуждение