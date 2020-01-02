Самые резонансные происшествия 2019 года

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Год начался с хлопка
Минувший год был богат на события. Только не всегда они были радостными. Не обошлось и без происшествий с человеческими жертвами. Уже первый день 2019 года начался с ЧП. 1 января в одной из многоэтажек Владимира раздался пугающий хлопок. Оказалось, что взорвалось пиротехническое устройство. Пострадали пять человек.
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Взрывы газа
Куда страшнее оказались взрывы бытового газа, которые происходили в течение года в жилых домах Владимирской области. Происшествия в Коврове и Муроме оказались самыми разрушительными. Так, в городе оружейников в результате взрыва пострадали 11 человек, двое человек погибли. Четыре человека пострадали при взрыве газа в Муроме. Жители разрушенных подъездов были вынуждены искать себе временное пристанище. После случившегося во Владимирской области начались массовые проверки газового оборудования.
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Смерть на дороге
За прошедший год во Владимирской области произошло большое количество ДТП, унесших немало человеческих жизней. Самое страшное из них, шокировавшее жителей всего региона, случилось в сентябре в поселке Мелехово Ковровского района. Лихач на «BMW» сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине «скорой помощи».
Виновник ДТП оказался любителем агресивного вождения. Только за минувший год за нарушение правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности более 10 раз. Сейчас он находится под стражей.
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Пожары и дети
Не щадили жителей Владимирской области в минувшем году и пожары. Погибали целые семьи. Так, пожар, случившийся в апреле в Вязниках, унес жизни 54-летней женщины и двоих ее внуков: 5-летнего мальчика и 8-месячной девочки.
В одночасье огонь оставлял жителей региона и без крыши над головой. 8 октября крупный пожар за считанные минуты уничтожил дом, в котором проживало более 20 человек — взрослые и дети. На момент ЧП в помещении находились 12 детей разного возраста. Всем им, к счастью, удалось выбраться из огня.
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Трагедии на воде
И хотя лето минувшего года не баловало нас жаркими днями, без трагедий на воде не обошлось. Самое резонансное происшествие произошло в июне в городе Муроме. В Оке было обнаружено тело 14-летнего подростка, пропавшего при купании. Мальчика искали 13 дней. Водолазы обследовали дно реки и береговую линию. В небо поднимался беспилотник.
Оказалось, что школьник вместе с приятелями купался в запрещенном для этого месте реки. В какой-то момент подростки решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Возвращаясь обратно, один из ребят не справился с течением, его отнесло в сторону моста, мальчик потерял силы и пропал из виду.
Ольга Ефремова
Заглавное фото «Муром 24»
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