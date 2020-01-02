Самые резонансные происшествия 2019 года

Чем шокировали прошедшие 12 месяцев

  1. Год начался с хлопка 

    Минувший год был богат на события. Только не всегда они были радостными. Не обошлось и без происшествий с человеческими жертвами. Уже первый день 2019 года начался с ЧП. 1 января в одной из многоэтажек Владимира раздался пугающий хлопок. Оказалось, что взорвалось пиротехническое устройство. Пострадали пять человек.

    Фото группы «Подслушано во Владимире»

  2. Взрывы газа 

    Куда страшнее оказались взрывы бытового газа, которые происходили в течение года в жилых домах Владимирской области. Происшествия в Коврове и Муроме оказались самыми разрушительными. Так, в городе оружейников в результате взрыва пострадали 11 человек, двое человек погибли. Четыре человека пострадали при взрыве газа в Муроме. Жители разрушенных подъездов были вынуждены искать себе временное пристанище. После случившегося во Владимирской области начались массовые проверки газового оборудования.

    Фото группы Подслушано Ковров

  3. Смерть на дороге 

    За прошедший год во Владимирской области произошло большое количество ДТП, унесших немало человеческих жизней. Самое страшное из них, шокировавшее жителей всего региона, случилось в сентябре в поселке Мелехово Ковровского района. Лихач на «BMW» сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине «скорой помощи».

    Виновник ДТП оказался любителем агресивного вождения. Только за минувший год за нарушение правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности более 10 раз. Сейчас он находится под стражей.

    Фото «Призыва»

  4. Пожары и дети 

    Не щадили жителей Владимирской области в минувшем году и пожары. Погибали целые семьи. Так, пожар, случившийся в апреле в Вязниках, унес жизни 54-летней женщины и двоих ее внуков: 5-летнего мальчика и 8-месячной девочки.

    В одночасье огонь оставлял жителей региона и без крыши над головой. 8 октября крупный пожар за считанные минуты уничтожил дом, в котором проживало более 20 человек — взрослые и дети. На момент ЧП в помещении находились 12 детей разного возраста. Всем им, к счастью, удалось выбраться из огня.

    Фото Елены Володиной

  5. Трагедии на воде 

    И хотя лето минувшего года не баловало нас жаркими днями, без трагедий на воде не обошлось. Самое резонансное происшествие произошло в июне в городе Муроме. В Оке было обнаружено тело 14-летнего подростка, пропавшего при купании. Мальчика искали 13 дней. Водолазы обследовали дно реки и береговую линию. В небо поднимался беспилотник.

    Оказалось, что школьник вместе с приятелями купался в запрещенном для этого месте реки. В какой-то момент подростки решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Возвращаясь обратно, один из ребят не справился с течением, его отнесло в сторону моста, мальчик потерял силы и пропал из виду.

    Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

    Ольга Ефремова 

    Заглавное фото «Муром 24» 

     
Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение