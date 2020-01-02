Самые резонансные происшествия 2019 года

За прошедший год во Владимирской области произошло большое количество ДТП, унесших немало человеческих жизней. Самое страшное из них, шокировавшее жителей всего региона, случилось в сентябре в поселке Мелехово Ковровского района. Лихач на «BMW» сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине «скорой помощи».

Виновник ДТП оказался любителем агресивного вождения. Только за минувший год за нарушение правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности более 10 раз. Сейчас он находится под стражей.