Самые громкие спортивные победы 2019 года

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Нам есть кем гордиться
В прошедшем году спортсмены Владимирской области подарили нам много поводов для гордости. Были крупные победы на первенствах планеты и Европы, Универсиаде и кубках мира. «Призыв» решил вспомнить наших чемпионов.
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Абуязид Манцигов стал чемпионом мира
Борец из региона-33 впервые в истории владимирского спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе, который проходил в столице Казахстана городе Нур-Султане. 26-летний Абуязид Манцигов стал обладателем золотой награды в весе до 72 кг. Спортсмен уверенно выиграл пять схваток с соперниками из Кореи, Болгарии, Армении, Венгрии. В финале турнира Манцигов победил Арама Варданяна из Узбекистана со счетом 9:0.
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Владимир Путин наградил муромского лыжника
Муромский лыжник Иван Якимушкин, выступающий сейчас за Тюменскую область, получил «золото» Универсиады лично из рук президента. Владимир Путин посетил лыжные гонки на 10 км среди мужчин, где отличился спортсмен из нашего региона. Иван Якимушкин пробежал дистанцию за 26 минут 0,6 секунды и на пьедестале почете удостоился рукопожатия главы государства, принявшего участие в церемонии награждения спортсменов. Громкую победу одержал Иван и в конце года. На этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере он выиграл «золото» в составе второй мужской команды России.
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Анастасия Хомячкова - чемпионка мира по самбо
Анастасия Хомячкова, представляющая Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате мира по самбо в городе Чхонджу (Южная Корея), выиграла золотую медаль в весовой категории 72 кг. Хомячкова обошла четырех соперниц. На пути к финалу она выиграла у спортсменок из Франции, Южной Кореи и Украины болевыми приемами. В финале наша землячка поборола соперницу из Грузии, являвшуюся двукратной чемпионкой мира и неоднократной чемпионкой Европы.
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Гимнаст из Владимира добыл «золото» Универсиады
Гимнаст из Владимира стал лучшим в вольных упражнениях на летней Универсиаде в Неаполе. Кирилл Прокопьев вышел на помост в качестве лидера квалификации и абсолютного фаворита на данном снаряде после выступления своего главного конкурента из Японии. Не без помарок, но справился со своей задачей. Эта золотая медаль стала единственной для сборной России по спортивной гимнастике на данных соревнованиях.
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Владимирская гимнастка взяла три «золота» на Универсиаде
Владимирская гимнастка Ангелина Шкатова завоевала на летней Универсиаде в Неаполе сразу три золотые медали. Студенческая сборная команда России в групповых упражнениях по художественной гимнастике, в составе которой выступала наша спортсменка, одержала первенство в многоборье. Российская команда также стала бесспорным лидером в финале отдельных видов многоборья, завоевав золотые медали в обоих видах.
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Не хватило секунды до победы
Ковровчанин Антон Фолифоров завоевал «серебро» чемпионата мира по спортивному ориентированию в датском городе Виборге. Наш спортсмен представлял Владимирскую область в составе сборной России в велокроссовых дисциплинах. Антон стал вторым в «спринте», уступив секунду на финише другому россиянину — Григорию Медведеву.
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«Серебро» чемпионата мира по гимнастике
Юная воспитанница Владимирской школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва отличилась в этом году на чемпионате мира. Первенство проходило в немецком Штутгарде. Анастасия Агафонова стала серебряной медалисткой в командном многоборье. До этого наши гимнасты отличились на этапе Кубка мира «FIG WORLD CHALLENGE CUP» в хорватском городе Осиек. Алексей Ростов, Николай Куксенков, Кирилл Прокопьев, Сергей Кривунец, Александр Карцев и Анастасия Агафонова завоевали 7 медалей: два «золота», четыре «серебра» и одну «бронзу».
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Елена Панова стала лучшей
Владимирская спортсменка Елена Панова завоевала золотую медаль на Кубке России по легкой атлетике. Она стала победительницей в метании диска, отправив снаряд на 61,39 м. Кубок России по легкой атлетике проходил в Сочи. Участие в нем приняли ведущие легкоатлеты — победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Всего более 300 спортсменов.
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Чемпионка России по киокусинкай
Спортсменка из Владимира Евгения Кузнецова стала чемпионкой России по киокусинкай в дисциплине «кёкусин-ката». Чемпионат и первенство России по киокусинкай в дисциплинах «кёкусин-ката» и «кёкусин-ката-группа» проходили в спортивном комплексе Московского центра боевых искусств. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.
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Роковое решение WADА
Конец года принес для российского спорта тревожные новости. WADА приняло решение отстранить наших атлетов от крупнейших соревнований на четыре года. Это затронет интересы 144 спортсменов из нашей области. Они представлены в различных сборных командах страны и рискуют оказаться за бортом большого спорта. Так что в наступившем году главная схватка ожидает не их, а российских чиновников — только они сейчас могут отстоять «чистоту» наших атлетов.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: suvenirprint-nn.ru
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