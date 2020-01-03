Самые громкие спортивные победы 2019 года

Конец года принес для российского спорта тревожные новости. WADА приняло решение отстранить наших атлетов от крупнейших соревнований на четыре года. Это затронет интересы 144 спортсменов из нашей области. Они представлены в различных сборных командах страны и рискуют оказаться за бортом большого спорта. Так что в наступившем году главная схватка ожидает не их, а российских чиновников — только они сейчас могут отстоять «чистоту» наших атлетов.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: suvenirprint-nn.ru