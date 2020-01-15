Самого совершенного робота в мире привезут во Владимир

Антропоморфный робот с внешностью Альберта Эйнштейна, который считается самым совершенным в мире, будет презентован во Владимире. Жители областного центра смогут познакомиться с ним в рамках Большого фестиваля роботов. Он будет проходить во Владимире в ДК Art Hall с 6 февраля.

Робот-двойник Эйнштейна оснащен искусственным интеллектом, он удивительно точно копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», а также ведет непринуждённые беседы. Базу для общения создатели собирали пять лет. Робот имеет 18 подвижных точек лица и 3 степени свободы движения головы, за эмоции отвечают 29 сервоприводов.

Робот на 80% сделан из отечественных компонентов.

Технология разработана пермской компанией Promobot. Специалисты создали собственную запатентованную конструкцию, которая позволяет воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека. Это позволяет максимально реалистично имитировать ее.

В мире существует всего несколько моделей антропоморфных, то есть похожих на людей роботов. Самая известная из них – Sophia, разработка гонконгской компании. При этом она умеет выражать лишь 60 эмоций, в 10 раз меньше, чем робот — двойник Эйнштейна.

Ранее «Призыв» сообщал, что робот-администратор компании Promobot трудоустроен во Владимирской области. Новый сотрудник, которого назвали Михалычем, взят на работу в отель Доброграда — частного города, расположенного в Ковровском районе.

Ольга Ефремова

Фото: promo-bot.ru

Видео предоставлено организаторами фестиваля