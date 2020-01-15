Самого совершенного робота в мире привезут во Владимир

Двойник Эйнштейна оснащен искусственным интеллектом

Антропоморфный робот с внешностью Альберта Эйнштейна, который считается самым совершенным в мире, будет презентован во Владимире. Жители областного центра смогут познакомиться с ним в рамках Большого фестиваля роботов. Он будет проходить во Владимире в ДК Art Hall с 6 февраля.

Робот-двойник Эйнштейна оснащен искусственным интеллектом, он удивительно точно копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», а также ведет непринуждённые беседы. Базу для общения создатели собирали пять лет. Робот имеет 18 подвижных точек лица и 3 степени свободы движения головы, за эмоции отвечают 29 сервоприводов.

Робот на 80% сделан из отечественных компонентов.

Технология разработана пермской компанией Promobot. Специалисты создали собственную запатентованную конструкцию, которая позволяет воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека. Это позволяет максимально реалистично имитировать ее.

Фото предоставлено организатором фестиваля 

В мире существует всего несколько моделей антропоморфных, то есть похожих на людей роботов. Самая известная из них – Sophia, разработка гонконгской компании. При этом она умеет выражать лишь 60 эмоций, в 10 раз меньше, чем робот — двойник Эйнштейна.

Ранее «Призыв» сообщал, что робот-администратор компании Promobot трудоустроен во Владимирской области. Новый сотрудник, которого назвали Михалычем, взят на работу в отель Доброграда — частного города, расположенного в Ковровском районе.

Ольга Ефремова 

Фото: promo-bot.ru

Видео предоставлено организаторами фестиваля 

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