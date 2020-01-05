С жителей Владимира начали брать комиссию при оплате отопления

С 1 января 2020 года при оплате счетов за отопление через «Сбербанк онлайн», терминалы «Сбербанка», а также через почтовые отделения с владимирцев теперь берут комиссию. Это стало для горожан неприятным сюрпризом. Многие владимирцы решили оплатить коммунальные услуги в новогодние праздники и очень удивились тому, что пришлось отдать дополнительно 40-60 рублей. «Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» об изменении условий оплаты через сервисы «Сбербанка» и отделения Почты России проинформировал 28 декабря на своем сайте. Но, во-первых, был канун новогодних праздников – людям не до того. А во-вторых, мало кто вообще пристально следит за новостями сайта этой ресурсоснабжающей организации.

Комиссию теперь берут за тепло и горячую воду при расчётах через «Сбербанк» и Почту России.

Оплачивать коммунальные услуги без дополнительных затрат жители могут через сервисы «ЭнергосбыТ Плюс». На территории области работает 20 офисов компании, из них 4 филиала – во Владимире. Они находятся по адресам:

ул. Мира 61-а;

ул. Юбилейная, 15;

ул. Чайковского, 38-д;

ул. Верхняя Дуброва, 26-г.

Кроме того, «ЭнергосбыТ Плюс» предлагает всем плательщикам заводить личный кабинет, чтобы вовремя передавать показания приборов и оплачивать счета. Ранее «Призыв» сообщал, что не так давно эта компания уже неприятно удивила владимирцев. В ноябре-декабре 2019 года при стабильно теплой погоде жители получили за отопление довольно крупные счета.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»