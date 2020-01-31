С домов на Андриановском сквере сбили сталинскую лепнину

Старые здания подлежат капитальному ремонту

Горы старой лепнины как строительный мусор. Разрушенные балконы. Дома на Андриановском сквере во Владимире начали капитально ремонтировать. Но обновлению рады не все. Вид сбитых каменных узоров, некогда украшавших дом № 34 на Большой Нижегородской, возмутил местных жителей. Здание имеет оригинальный вид: сталинский ампир на момент его возведения ещё не вытеснили типовые «хрущёвки». Заказчики работ успокаивают: старую лепнину заменят новой. Но позже.

 Фото Ирины Французовой

Дом на Большой Нижегородской построили в 1956 году.

— Я родилась в этом доме, прожила здесь 20 лет. Потом переехала в соседний. И гуляю в этом сквере каждый день. Видимо, здесь идет капитальный ремонт фасада. Но зачем нужно сбивать лепнину? Мне её, конечно, очень жалко. Насколько это правомерно? — задается вопросом жительница Владимира Ирина Французова.

Ремонт идёт и в доме № 32, где жил легендарный советский гимнаст Николай Андрианов. У здания меняют балконы, обновляют фасад.

Капитальный ремонт ведёт один подрядчик — Николай Николаевич Платонов. Здания не являются архитектурными памятниками. У нас есть проект, согласно которому старая лепнина снимается, а вешается новая. Всё будет восстановлено в весенне-летнее время, – заверили «Призыв» в ТСЖ «Центр».

По словам сотрудников ТСЖ, старую лепнину не стоит жалеть. Она уже начала осыпаться и угрожала обрушиться на прохожих. Капитальное благоустройство домов на Большой Нижегородской должно завершиться в октябре 2020 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что во время капитального ремонта кровли многоквартирного дома по улице Белоконской во Владимире у жителей протекли потолки квартир.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото Ирины Французовой

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