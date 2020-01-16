Рядовое ДТП на дамбе обернулось трагедией

У водителя «Volkswagen», погибшего за рулем в ДТП, подозревают сердечный приступ. Авария произошла сегодня утром на дамбе перед заездом на мост через реку Клязьму. По предварительной информации пресс-службы отдела ГИБДД по Владимиру, «Volkswagen» выехал на встречную полосу, по касательной задел автомобиль «Chery» и врезался в бордюр. Мужчине, управлявшему немецким авто, на вид было 50 лет. Когда свидетели аварии подошли к машине, водитель был уже мертв.

Из-за аварии на Судогодском шоссе образовалась огромная пробка.

На момент ДТП на улице уже было светло, дорога была мокрая из-за дождя, но не скользкая. По свидетельствам очевидцев, скорость потока из-за большого числа машин была снижена. Есть подозрения, что мужчина мог потерять контроль над управлением автомобилем из-за того, что ему стало плохо. На место аварии выезжали «скорая», МЧС и патрули ДПС. ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как «Призыв» сообщал ранее, в Ковровском районе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого погибли три человека.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»