Рождественский бал в стиле XIX века пройдёт в Суздале

В грядущее Рождество жители и гости Суздаля смогут перенестись в прошлое. Для них устроят бал в стиле XIX века. Рождественский бал (0+) состоится 7 января улица улице Промышленной, 9. Начало в 17 часов. Торжество пройдёт в Центре досуга для семей из сельской местности. Организует праздник НКО «Свет жизни». В программе красивые старинные танцы: вальс, полонез, полька, кадриль, менуэт. Танцевальные игры будут сопровождаться рассказами о светских традициях XIX века.

Обязательный атрибут — длинные платья для девушек и красивые костюмы для молодых людей.

— Приглашаем на рождественский бал детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей добровольцев, детей с инвалидностью. Если придёт кто-то ещё, мы тоже не оставим их без праздника. Приходите, очень ждём, — сказали «Призыву» организаторы рождественского бала.

Как ещё ярко и интересно провести рождественские праздники, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: versts.spb.ru