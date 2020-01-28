«Ростелеком» в 2019 году реализовал более 250 инвестиционных проектов во Владимирской области

В 2019 году филиал «Ростелекома» во Владимирской области реализовал 251 краткосрочный инвестиционный проект. Специалисты компании проложили более 60 км оптики. Клиентом компании стал крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции региона – сельскохозяйственный производственный кооператив «Шихобалово». В рамках инвестпроекта к высокоскоростному интернету и видеонаблюдению было подключено несколько зданий на территории СПК: администрация, ферма, мастерские. Похожий проект реализован и для 11 магазинов сети торгового дома «Павловская курочка». А для 9 крупнейших офисов банка «ВТБ» на территории области подключена услуга внутренней защищенной сети. Новой телекоммуникационной инфраструктурой обеспечены также органы государственной власти, предприятия торговли, школы и ФАПы.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В 2019 году “Ростелеком” провел большую работу по развитию цифровой экономики региона. Вырос интерес к нашим услугам и в сегменте корпоративных клиентов: за три последних года количество обращений от таких абонентов с просьбой рассчитать стоимость инвестиционного проекта значительно увеличилось. Инфраструктура под каждый инвестпроект строится за счет собственных средств компании и окупается за несколько лет. Это очень выгодно для бизнеса. С внедрением проекта клиенты могут пользоваться не только стабильным высокоскоростным интернетом, но и пакетными предложениями, которые позволят экономить на оплате услуг связи, а также работать в интернете с большими объемами информации. Так, по статистике, самым популярным является пакетный тариф “Быть в плюсе”. Он включает безлимитный интернет, мобильную связь и одну или несколько дополнительных облачных услуг на выбор».

Пакет «Быть в плюсе» — комплексное решение, позволяющее воспользоваться традиционными и цифровыми услугами в едином пакете с одним счетом. С помощью решения «Быть в плюсе» компании малого и среднего бизнеса могут решить практически все задачи, связанные с повышением лояльности клиентов: обеспечить доступ в интернет по технологии Wi-Fi своим гостям и сотрудникам компании, наладить коммуникацию с клиентами, предоставлять качественный HD-контент для посетителей заведения и организовать систему видеонаблюдения.

Подробнее об услугах «Ростелекома» можно узнать в любом центре продаж и обслуживания, на сайте компании или по бесплатному телефону 8-800-200-3000.