Решить проблемы многодетных поможет семейный юрист

Многодетным семьям Владимира помогут решить вопросы с получением льгот, алиментов, а также проблемы с получением жилья, земельного участка и прочие. С этой целью в областном центре реализуется проект «Семейный юрист-2020». Первый прием состоится 16 января по адресу: улица Луначарского, 3. Запись на прием открыта. Сделать это можно, позвонив по телефонам 8 (904) 651-74-60 или 35-52-80.

Проблемами многодетных семей будут заниматься бесплатно.

Проект «Семейный юрист-2020» реализует региональное отделение Российского детского фонда на средства президентского гранта. Встречи юриста с многодетными семьями запланированы и в других городах Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, как получить алименты на ребенка.

Ольга Ефремова

Фото: gazeta-rybinsk.ru