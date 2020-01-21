Реклама ЖК «Видный», размещенная на сайте «Новый город Александров», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении гражданина «М…».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») установило факт размещения Установило факт размещения на сайте газеты «Новый город Александров», рекламного объявления следующего содержания: «Инвестиционно-строительная компания Эврика Каждому покупателю в декабре скидка – 10%+подарки на покупку квартиры в ЖК «Видный.

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона «О рекламе», реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в ней отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации, что нарушает требования ч. 7 ст. 28 Федерального закона «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание гражданину «М…» в связи с приведением рекламного объявления в соответствие с требованиями Федерального закона «О рекламе».