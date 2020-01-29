Реклама медицинского центра «Клеопатра», размещенная в газете «Гусевские вести», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Клеопатра», редакции газеты «Гусевские вести» (учредитель – ООО «КГ Система»).

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона «О рекламе» установило факт размещения в газете «Гусевские вести» рекламного объявления следующего содержания: «В медицинском центре «Клеопатра» принимает детский врач ультразвуковой диагностики А. (врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук г. Москва)…УЗИ брюшной полости, мочевой системы, щитовидной железы, мошонки, гинекологии, мягких тканей, лимфатических узлов, коленных суставов, сердца, сосудов головы и шеи Адрес ул. Каховского, д. 5, тел.», не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку в данном рекламном объявлении отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов, что нарушает требования ч. 7 ст. 24 ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание редакции газеты «Гусевские вести» (учредитель – ООО «КГ Система») в связи с расторжением договора на размещение рекламной информации в газете «Гусевские вести».