Реклама магазина «Оптика», размещенная в газете «Гусевские вести», признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Сила закона», редакции газеты «Гусевские вести» (учредитель – ООО «КГ Система»).

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» установило факт размещения в газете «Гусевские вести» рекламного объявления следующего содержания: «Оптика для Всех. – огромный выбор готовых очков (от +-0,5 до +-14, оправы для детей и взрослых (израильские линзы «Шамир», вставляем в Москве), очки – лупа «Биг – вижн» у нас есть, — контактные линзы. Каждый месяц 30-го числа скидки 30 % НА ВСЁ!!!. Всем, кто заказывает очки – подарочный купон. ТЦ «ГУМ» напротив «Прогресса)», не соответствующего ФЗ «О рекламе», поскольку в данном рекламном объявлении отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских товаров и услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов, что нарушает требования ч. 7 ст. 24 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение выдать предписание редакции газеты «Гусевские вести» (учредитель – ООО «КГ Система») в связи с отсутствием в распоряжении Комиссии на момент рассмотрения дела документальных подтверждений прекращения распространения спорного рекламного объявления в газете «Гусевские вести».