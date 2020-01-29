Реклама магазина «Дом», размещенная в СМИ «Телепанормама», г. Струнино, признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «КТВ «Фобос».

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области (далее – Владимирское УФАС России) поступило обращение Управления Роскомнадзора по Владимирской области о выявлении в ходе мониторинга СМИ «Телепанорама», признаков несоблюдения требований части 1 статьи 14 ФЗ «О рекламе» в части отсутствия сообщения о последующей трансляции рекламы при прерывании телепрограмм и телепередач.

Данная реклама была продемонстрирована без предварительного сообщения о последующей трансляции рекламой, сведения о том, что вся эта реклама является спонсорской рекламой в соответствии с пунктом 10 статьи 3 ФЗ «О рекламе» (то есть рекламой, распространяемой на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре), отсутствуют.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как отсутствует сообщение о последующей трансляции рекламы при прерывании телепрограмм и телепередач, что нарушает требования ч. 1 ст. 14 Федерального закона №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание ООО «КТВ «Фобос» в связи с тем, что трансляция рекламного объявления без сообщения о последующей трансляции рекламы, носит единичный характер.