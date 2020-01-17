Регоператор разгрёб очередь желающих избавиться от мусора

Дикие очереди из предпринимателей, обивающих пороги регионального оператора «Биотехнологии», пропали. Но договоров, которые должны быть заключены с юридическими лицами на вывоз мусора, так и нет. Те, кому «посчастливилось» оказаться в кластере № 2, где работают «Биотехнологии», смогли лишь подать заявку на заключение договора. Детали вывоза и оплаты, подписание документов — всё это будет позже. В редакцию «Призыва» неоднократно обращались представители бизнеса, возмущенные тем, что они не могут избавиться от мусора с начала года. Возможно, сейчас, после того как регоператор сумел избавиться от «завалов» в собственном офисе, он вплотную займется промышленными отходами.

Главный офис компании находится во Владимире, на улице Мира, 61а. Со всех районов и городов зоны № 2 предприниматели едут сюда, потому что филиалов у регионального оператора нет. В первые дни после праздников люди ждали приёма по 2-3 часа. На недавнем брифинге глава администрации областного центра Андрей Шохин также заявил, что компания еще не оформила отношения с большинством школ и детсадов Владимира. После того как недовольство клиентов достигло предела, руководство «Биотехнологии» добавило сотрудников для работы с посетителями. За столы в офис сел даже коммерческий директор. Результат дал о себе знать.

Представитель торгового дома «ДММ»:

Вчера пришел, никого не было, сегодня два человека. Мы — торговый центр «ДММ». У нас с Нового года убирали.

Я приехал 31 декабря в офис «Чистый Владимир» и оставил заявку.

А сейчас подал заявку на оформление договора. Пока никаких данных о тарифах нет.

Представители юридических лиц растеряны не меньше обычных жителей. Расценки неизвестны.

Все понимают, что мусорная реформа отразится на их кошельках, но насколько серьёзно — непонятно. Пока регоператор не заключил договора с перевозчиками по тем ставкам, которые их устроят, окончательных тарифов нет. Известны только предельные ставки, утвержденные департаментом цен и тарифов. Так, для городов в кластере № 2 определены ставки для жителей многоквартирных домов — 109,96 рубля с человека, для частных домов — 114,92 рубля; для села для МКД — 107,26 рубля, для ИЖС — 100,50 рубля.

Альберт Скворцов, представитель регоператора «Биотехнологии»:

Первый наплыв, конечно, был сразу после Нового года. Были в коридоре люди. Но сейчас меньше стало.

Мы набрали документы, люди уже начали верстать договора.

Надеемся в этом месяце начать заключать. Вывозили в праздники не везде.

Были проблемы с перевозчиками. Не было транспорта для вывоза.

Будет чисто на промышленных предприятиях тоже, а не только на открытых площадках, где видно.

Как «Призыв» сообщал ранее, жителям можно не ждать перерасчета платежей за мусор из-за новогодних «завалов». Несмотря на то, что отходы вывозят нерегулярно, сохраняя мусорные горы на контейнерных площадках, нарушений законодательства не выявлено.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»