Раздельный сбор мусора во Владимире прекратили

Система раздельного сбора мусора во Владимире неожиданно ушла в прошлое. Из городских дворов пропали отдельно стоящие на контейнерных площадках боксы для сбора пластика, стекла, одежды и картона. Все емкости убрала мусоровывозящая компания «Спецтранс», которая перестала работать в областном центре с Нового года. На смену пришел региональный оператор «Биотехнологии», которого выбрали по конкурсу для огромной территории (г. Владимир, г. Ковров, ЗАТО г. Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Судогодский, Суздальский районы). В ближайшее время компания не намерена начинать сортировку мусора.

Альберт Скворцов, представитель компании «Биотехнологии»:

Нам в первую очередь нужно войти в график, сделать, чтобы город был чистым, а уж потом думать, чтобы как можно меньше закапывать мусор и больше его пускать во вторичное обращение.

Будем думать. В течение года.

Сейчас сортировки нет. Только перегрузка. В районе тракторного завода.

«Биотехнологии» сообщили, что огромное количество мусора свозится на частную территорию на Тракторной, а потом его постепенно вывозит спецтехника. Главное, по мнению регоператора, убрать пакеты с придомовой территории. В ближайшее время место перегрузки сменят, но на какое, представитель регоператора ответить отказался.

Раздельный сбор мусора в переходный период превратился в перегрузку из дворов на завод, а потом на полигон.

В новогодние праздники с дворов Владимира было убрано 230 контейнеров для пластика, 150 контейнеров для стекла, 60 точек сбора картона, 20 ящиков для сбора одежды. Жители Владимира активно высказывают недовольство в сети. Многие готовы сортировать мусор самостоятельно. Компания «Спецтранс» разместила на своем сайте слова благодарности горожанам за многолетнюю работу, за поддержку и хороший результат по раздельному сбору мусора. По информации «Спецтранса», ежемесячно силами владимирцев около 100 тонн отходов не попадали на полигон, а становились сырьем для новых продуктов.

Во Владимире есть мусоросортировочный завод, но регоператор пока не намерен пользоваться его услугами. И самостоятельно ставить новые емкости для пластика и стекла в этом году не собирается. Во дворах города еще остались старые емкости, и люди по привычке складируют туда пластик и бутылки, но их уже никто не вывозит. Регоператор говорит, что эти боксы — собственность другой компании и трогать их, в том числе и вывозить этот мусор, они не вправе.



Абсурдная ситуация возникла и с бункерами, переполненными мусором. «Призыв» проводил рейд по улицам города и заметил несколько таких контейнеров. Регоператор заколотил окошко в подземный бункер, который жители заполнили пакетами под завязку. Но мусор в ближайшее время вывозить не планируется. Альберт Скворцов признался, что у них пока нет спецтехники, способной вытащить отходы из подземных бункеров.



Сегодня на сайте администрации Владимирской области появилась информация, что создана экспертная комиссия под руководством губернатора, которая еще раз проинспектирует состояние контейнерных площадок в зоне № 2, в частности во Владимире. Сегодня планируют оценить 10-15 площадок, которые находятся в ведении управляющих компаний, написавших открытое письмо в новогодние праздники.