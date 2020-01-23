Распространение рекламных смс- сообщений без согласия абонента компанией ООО «Т2 Мобайл» признано противоречащим ФЗ «О рекламе»

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Т2 Мобайл».

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу гр. «М…» по факту поступления на его абонентский номер рекламного смс – сообщения. Было установлено, что рассылка сообщений осуществлялась индивидуальным предпринимателем через сервис “SMS-таргет» компании ООО «Т2 Мобайл». При этом в список рассылки компанией ООО «Т2 Мобайл» был включен абонентский номер гр. «М…» при отсутствии его согласия на получение рекламной информации.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как для ее распространения не было получено согласия абонента, что нарушает требования ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 №38 –ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание ООО «Т2 Мобайл»в связи с прекращением распространения рекламной информации на абонентский номер гр. «М…» в соответствии с требованиями ФЗ «О рекламе».