Рабочие украли у храма 120 килограммов меди

В Гороховце завершено расследование уголовного дела о краже с территории храма. Перед судом ответят двоих местных, ранее не судимых жителей 49 и 48 лет. В октябре прошлого года они проводили реставрационные работы в храме. Увидев на территории большой рулон листовой меди, предназначенной для покрытия крыши, они решились на кражу.

Ночью, когда ремонтные работы были завершены и за их действиями никто не наблюдал, злоумышленники, взломав замок, проникли на территорию. Погрузив рулон на строительную тачку, мужчины вывезли его с территории храма и спрятали на расположенной неподалеку даче одного из обвиняемых.

Распорядиться похищенным сообщники не успели.

Утром следующего дня их задержали сотрудники полиции. Свою вину злоумышленники отрицать не стали, раскаялись в содеянном и добровольно отдали похищенную медь. Вес похищенного рулона листовой меди составлял около 120 кг, стоимость – более 75 тысяч рублей. В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что неизвестный грабитель проник в храм города Покрова и вынес из церкви ювелирные украшения, которые пожертвовали прихожане.

Ольга Ефремова

Фото: riavrn.ru