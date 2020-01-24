Пятикилометровая набережная может появиться в Гусь-Хрустальном

В Гусь-Хрустальном представлен рабочий проект благоустройства пятикилометровой набережной городского озера. С ним местная администрация планирует участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Этот конкурс проводится на федеральном уровне среди малых городов и исторических поселений России. Территория, с которой город намерен выйти на конкурс, охватывает участок от спорткомплекса им. А.В. Паушкина до городского пляжа, включая пляжную зону.

Общая площадь проектирования — более 128 тысяч квадратных метров.

Проектировщики предложили свою концепцию организации этого пространства с реставрацией пирсов, организацией зон отдыха, наличием всевозможных открытых площадок, стилизованных павильонов, детских игровых зон, аллей и парковочных мест. Предполагается, что такое функциональное зонирование будет интересно всем жителям города.

Разработкой концепции благоустройства занимается компания «Проектстрой», и, как уточняет пресс-служба городской администрации, пожелания горожан максимально учитываются. Глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов подчеркнул, что данный проект должен отразить историческую самобытность города, сохранить его уникальность и туристическую привлекательность.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области в нынешнем году радикально изменили правила участия в программе благоустройства. Региональные власти больше не будут помогать собственникам жилья в многоквартирных домах с тренажерами, детскими площадками и озеленением. Все это придётся делать исключительно за свой счёт.

Ольга Ефремова

Фото портала «Gus info».