Пять человек пострадали в ДТП под Александровом

Дорожная авария с пятью пострадавшими произошла сегодня около двух часов дня в Алексадровском районе. По предварительным данным, 38-летний водитель «УАЗ», направляясь в сторону Александрова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Skoda». В результате ДТП пострадало пять человек, один из которых госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Во время аварии было светло, но шёл снег. Дорога была запорошена.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее «Призыв» сообщал, что накануне Нового года во Владимире произошла крупная авария у Химзавода. Там пострадали два человека.



Анна Тумановская

Фото «Призыв»