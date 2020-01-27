Пьяный лихач на «Hyundai» протаранил крыльцо колледжа

Серьезная авария произошла сегодня в половине восьмого утра во Владимире на Большой Нижегородской. По предварительной информации, нетрезвый водитель «Hyundai Accent» не справился с управлением и врезался во внедорожник «SsangYong». Тот от удара вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси «Renault Logan». Оба пострадавших автомобиля встали, перегородив дорогу потоку транспорта. А «Hyundai» после удара вынесло на тротуар, где машина пролетела до колледжа и воткнулась во входную группу здания, задев ступени и клумбу.

В ДТП пострадал водитель легковушки «Hyundai». С травмами его госпитализировали.

— Хотелось бы еще раз обратить внимание администрации города (куда мы неоднократно обращались с этой проблемой), на то, чтобы около нашего колледжа поставили барьеры. Пешеходов постоянно окатывает грязью. А теперь вот такое ДТП. Чудом никто из студентов не пострадал. Чуть позже, и жертв не удалось бы избежать, — рассказал «Призыву» зам. директора владимирского экономико-технологического колледжа Андрей Зибров.

Из-за столкновения трех автомобилей на дороге в час-пик образовалась огромная пробка. Люди опоздали на работу и учебы на 1-1,5 часа. Инспектора ГИБДД максимально оперативно оформили ДТП и перевезли две иномарки на край проезжей части, освободив одну из полос. Все три машины увезли на эвакуаторах.

Как «Призыв» сообщал ранее, на Растопчина, в районе поворота на гипермаркет «Глобус» нетрезвый водитель вазовской «двенашки» протаранил три машины. До этого он же на Добросельской повредил еще три машины. Парень пытался скрыться, потому что был без прав и полиса ОСАГО.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»