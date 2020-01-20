Пьяных водителей начали отправлять в колонии

Владимирские судьи сменили наказание для водителей, которых инспектора ГИБДД повторно оформили за езду в пьяном виде. Теперь вместо исправительных работ злостным нарушителям назначают лишение свободы в колонии-поселении. Такие данные огласили в ГИБДД. В надзорном ведомстве уверены, что подобная судебная практика пойдет на пользу. Риск оказаться в местах лишения свободы заставит, по мнению руководства ГИБДД, пьяных водителей вызвать такси. В 2019 году инспектора ДПС оформили 500 пьяных водителей, уже лишенных прав. Им всем грозит уголовная ответственность.

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД МВД России по Владимирской области:

Должен сказать, что на протяжении трех последних лет «пьяная» аварийность у нас снижается. За 2019 год снизилась на 5%.

Это достигается за счет проведения рейдов внутри районов, когда привлекаются не только сотрудники ГАИ, но и других служб полиции, а также добровольные дружинники.

Отдельная рота ДПС на протяжении недели находится также в районах. В обязательном порядке занимается проверкой водителей на нетрезвое состояние.

В прошлом году на территории области зарегистрировано 309 ДТП, совершенных по вине пьяных водителей. По сравнению с годом ранее аварийность снизилась на 5%.

В 2019 году 4,5 тысячи водителей поймали на пьяном вождении.

Подскочила аварийность по вине пьяных водителей в Кольчугинском, Вязниковском, Камешковском, Петушинском, Юрьев-Польском районах и во Владимире.

Как сообщал «Призыв» ранее, смертельная авария произошла в Ковровском районе. Трое погибли. В ГИБДД есть информация, что водитель был пьян.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»