Пропавший в Муроме юноша замерз насмерть

Пропавший без вести 22-летний житель Мурома погиб. Его тело обнаружил случайный прохожий и сразу же сообщил в полицию. Оказалось, что это именно тот молодой человек, которого еще с 28 декабря ищут правоохранители, волонтеры «Лиза Алерт», а также просто неравнодушные жители. О парне было известно только, что он вышел после корпоратива из местного кафе и пропал.

Проводится доследственная проверка.

— Молодой человек вышел из кафе без верхней одежды, присел и уснул. Внешне признаков насильственной смерти не установлено. Предварительная причина смерти – переохлаждение. В рамках доследственной проверки будет проведена патологоанатомическая экспертиза, — уточнили «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области ведутся поиски 50-летней Татьяны Киселевой. Заведующая детским садом № 95 областного центра пропала без вести 4 января. Посты об известной многим владимирцам женщине распространились в социальных сетях, но пока никакой информации нет.

Ольга Ефремова, Полина Тарбеева

Фото: goodfon.ru