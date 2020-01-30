Пропавший в Лакинске подросток вернулся домой

Пропавший в Лакинске 14-летний подросток нашелся. Хорошей новостью поделились волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в своей официальной группе. Где находился мальчик, не сообщается. Такие подробности, по понятным причинам, не разглашаются.

Самое главное, что пропавший подросток вернулся к своим близким.

— Найден, жив. Это самые счастливые слова для родных. Спасибо всем участником поиска, — комментарии такого содержания оставляли пользователи под постом о поиске.

Подросток пропал 28 января. К поискам оперативно подключились правоохранители, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также все неравнодушные жители региона. Был организован сбор добровольцев. Информация о поиске сразу же распространилась в социальных сетях.

Ранее «Призыв» сообщал, что пропавшего в Меленковском районе школьника нашел студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа. Благодаря бдительности юноши удалось избежать возможной беды.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»