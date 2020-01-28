Пропавшего школьника нашел бдительный студент

16-летний муромлянин Максим Аношин помог полицейским найти пропавшего школьника. Благодаря бдительности юноши удалось избежать возможной беды, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. 13-летний мальчик пропал в середине января в Меленковском районе. Через несколько часов после поступления сообщения потерявшегося школьника правоохранители искали уже по всей Владимирской области. Вдруг в дежурную часть полиции города Мурома поступил звонок от местного жителя. Юноша сообщил, что в подъезде его дома сидит неизвестный мальчик.

Оказалось, что это тот самый «потеряшка». Студент местного колледжа увидел его поздним вечером, когда возвращался домой. Хорошо знающий соседей подросток понял, что неожиданный гость не местный.

Возвращаясь домой, я обнаружил мальчика в подъезде. Так как раньше его не видел, подошел, поинтересовался. По его словам, он приехал к бабушке.

Я предложил угоститься чаем, мальчик согласился. Мы разговорились, оказалось, он соврал мне. Он убежал от родителей.

Максим Аношин быстро оценил ситуацию.

Пока школьник согревался горячим напитком, Максим вышел из подъезда и сообщил о случившемся в полицию. Спустя считанные минуты правоохранители были на месте.

Примечательно, что о случившемся юноша никому не рассказал. Преподаватели Муромского промышленно-гуманитарного колледжа и однокурсники узнали о поступке студента от полицейских, которые пришли в учебное заведение, чтобы вручить благодарность за проявленные бдительность и внимание. При этом сам юноша полагает, что ничего особенного он не сделал и уверен, что на его месте так поступил бы каждый человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что отважного участкового наградили за спасение детей. Зимой прошлого года он вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры.

Ольга Ефремова

Фото и видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Владимирской области