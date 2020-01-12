Прогулки в Запекинье – тренд зимнего сезона

Владимир перешагнул за «Пекинку» и надежно там утвердился. Многоэтажки, как грибы, вырастают в Сновицах и Веризино. Участки на Полянке получают многодетные семьи под индивидуальное жилье. По соседству с ними поселяются горожане, желающие жить в собственном доме с садом-огородом. А жители Доброго, обделенные живописными парками и скверами, прокладывают там новые маршруты для прогулок. Вот и мы, участники проекта «Экскурсии от местных для местных», отправились в ландшафтно-историческую экспедицию в Запекинье. А конкретно – в пойму реки Рпени. Причем, как говорят жители расположенных там деревень, наша группа была там не единственной в новогодние каникулы.

Так что же интересного там, в Запекинье? Да многое. Это и причудливая речка Рпень, это и просторы Суздальского Ополья, и неповторимая застройка деревень, и родовое поместье семьи Грибоедовых, великого автора «Горе от ума».

Портал в другой мир

Открытия начинаются сразу при пересечении «Пекинки». Сделать это можно по двум мостам. Один из них – надземный, построенный в конце прошлого года. С него открывается неповторимый вид и на саму «Пекинку», и на Огуречную гору, и на пойму Рпени. А второй мост – непосредственно через реку. Перейти шумную трассу можно под ним, по забетонированным берегам Рпени. По ощущениям словно проход через портал в Зазеркалье, где вас встречает совсем другой мир.

Здесь чистая река в своем естественном русле, которую наполняют не промышленные стоки, а многочисленные родники. Причудливо извиваясь, Рпень неожиданно создает острова, на которые можно попасть только по искусственным дамбам. Причем еще надо знать, где расположены эти «тайные» проходы. Тем не менее это не мешает новоиспеченным Робинзоном активно поселяться на Рпенских островах.

Боголюбка, она же Фалалеевка

Здесь, у реки, привольно раскинулись три деревни – Боголюбка, Сущево и Красное Сущево Суздальского района. Они расположены так близко друг к другу, что переход из одной в другую можно отследить только по карте. При входе в Боголюбку нас встречает аллея из… облепихи. На многих деревьях до сих пор висят ягоды, к которым невольно тянется рука. Среди современных особняков сохранилось много старинных каменных и полукаменных домов. Причем каменным сделан чаще всего цокольный этаж, глядящий на свет небольшими оконцами почти у самой земли. Это особенность местной архитектуры.

В описи Боголюбова монастыря 1689 года значится «деревня Фалелеевская на реке Рпени…» В документах более позднего времени уже значится казенная деревня Фалелеевка (она же Боголюбовка): «расстояние от губернского (он же уездный) города, верст – 6; число дворов — 6; число душ по 9 ревизии (1850 г.): мужского пола — 39, женского пола — 40; действительное население: мужского пола — 38, женского пола – 42. Господствующие виды производительности: сверх хлебопашества, занимаются каменной и кровельной работами». Численность населения: в 1905 г. – 135 чел. (24 двора), в 1926 г. – 148 чел. (28 хозяйств), в 2002 г. – 55 чел., в 2010 г. — 98 чел. Как видите, деревня живая, год от года людьми прирастающая.

Поместье Грибоедовых

Свернув налево с улицы Заречной в Боголюбке, попадаешь на Сущевскую улицу и, следовательно, в другую деревню. Когда-то не существовало разделения на Сущево и Красное Сущево – была единая деревня, да вот хозяев у нее сразу было несколько. В той же описи Боголюбова монастыря 1689 года, кроме деревни Фалелеевская, значится и «треть сельца Сущова тож». А в 1780 году хозяином части деревни Сущево указывается Иван Никифорович Грибоедов – дед знаменитого автора «Горе от ума». Его отец Сергей Иванович был картежником и гулякой, поэтому в 1802 году земли в Сущево были проданы. Да не кому-нибудь, а родной тетке Александра Грибоедова, сестре его матери Наталье Федоровне Лачиновой.

В 1893 году при указании состава Сновицкого прихода появляется упоминание сельца Сущева и деревни Сущевой. И вот именно в сельце Сущево была усадьба, где гостил будущий великий писатель и дипломат. Сейчас это Красное Сущево, названное так, конечно же, после революции, в 1929 году.

Старые аллеи, пруд и окна на юг

Деревянный усадебный дом у пруда не сохранился до наших дней. Хотя старожила еще вспоминают, как в советское время в нем была школа. А вот пруд, по которому в 1812 году катался на лодочке Александр Грибоедов, на месте. И улица его имени хранит заведенный два века назад порядок. По указанию старшего Грибоедова два ряда домов на ней повернуты окнами в одну сторону – на южную, навстречу солнышку. О здоровье своих крестьян пекся барин.

Усадебного парка тоже не сохранилось, но о нем напоминают липовые и березовые аллеи, высаженные по периметру деревни жителями лет 30 назад. Причем поражаешься, как близко и дружно растут деревья. Что скажешь – Суздальское Ополье, благословенная земля!

Грибоедов приехал в Сущево больным. И кто-то из дворовых людей привёл к нему деревенскую знахарку Пухову, которая взялась его поставить на ноги. Она лечила его настоями и травами, добрым взглядом, добрым словом. Грибоедов, кроме сильной простуды, страдал еще нервной бессонницей, и эта удивительной доброты женщина проводила с ним в разговорах целые ночи. Уезжая из Сущево, Александр Грибоедов хотел с ней расплатиться, но она ответила, что брать деньги за лечение — грех. Если она их возьмёт, то её лечение ему не поможет.

Возвращенные рукописи

16 августа 1819 года в Сущево родился Дмитрий Смирнов, двоюродный племянник, биограф и исследователь творчества Александра Грибоедова. Дмитрий Александрович никогда не видел знаменитого автора «Горя от ума», но почти всю жизнь посвятил собиранию текстов произведений и сведений о жизни Александра Грибоедова. Он знал сестру Грибоедова, его воспитателя, переписывался со вдовой великого родственника. Разыскал его друзей, включая лучшего друга Грибоедова – Сергея Бегичева, и познакомился с ними.

В итоге текст «Горя от ума», который до сих проходят в школе, – это вариант, кропотливо собранный владимирцем Дмитрием Смирновым из нескольких рукописей комедии. Он раздобыл (как раз у Бегичева) первоначальную рукопись «Горя от ума», многие письма, тщательно собирал воспоминания и рассказы о Грибоедове. При этом свои собственные произведения Дмитрий Смирнов подписывал редко, и остался малоизвестным писателем. Публиковался в основном в литературных журналах. И, по большей части, это очерки и рассказы из народной жизни.

Будучи прогрессивным дворянином, Дмитрий Смирнов горячо приветствовал отмену крепостного права и был активным участником этой реформы – стал во Владимирской губернии мировым посредником. При Александре II была создана такая чиновничья должность в губерниях для улаживания поземельных отношений между помещиками и крестьянами.

Восторженные отзывы

«Сегодня мы от души нагулялись в Запекинье. Надышались свежим воздухом, видели зелёную траву (это зимой-то), попробовали с куста вкуснейшие боярышник и облепиху, почему-то нетронутые птицами. Налюбовались зимней Рпенью и ее Большим и Малым островами, а также побывали в бывшей усадьбе знаменитого А. Грибоедова (ныне д. Сущево). У пруда, по которому в 19 веке на лодке катался писатель, мы слушали стихи в прекрасном исполнении нашего экскурсовода Татьяны. Стихи, были о нашем знаменитом земляке, о его усадьбе, о Рпени. Замечательная прогулка!» (из отзывов в группе «Экскурсии от местных для местных» в «ВКонтакте»).

Вот сколько положительных эмоций можно получить, просто перейдя «Пекинку». Помните, что открытия вас ждут прямо за дверями дома!

Татьяна Лысова

Фото группы «Экскурсии от местных для местных» в «ВКонтакте»