Проблемы ЖКХ перетекли из прошлого в новый год

С отставанием на год от всей страны во Владимирской области стартовала мусорная реформа. Платеж за мусор вывели в отдельную квитанцию и тарифы стали считать с человека, а не с квадратного метра. Особенно пожалели об этом жители 10 районов, относящихся к кластерам № 1 и 3. Они уже успели получить квитки за вывоз мусора: рост платы составил 20-80%. Реформа предполагает, что за все работы по обращению с ТКО отвечают региональные операторы. В нашей области их три. Последним определили оператора для кластера № 2, куда входят Владимир и Ковров. Прежние мусоровывозящие компании в одночасье убрали все свои контейнеры и перестали вывозить мусор. Пока регоператоры ставили свои и отлаживали схему уборки, накопились горы вонючих пакетов. До сих пор во Владимире на подмогу компании «Биотехнологии» выходят муниципальные организации. Представляет технику и рабочих «Владимирводоканал» и Центр управления городскими дорогами. Тем не менее, за январь все получат полноценные счета от регоператора.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»