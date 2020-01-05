Проблемы ЖКХ перетекли из прошлого в новый год

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Удачи и огорчения
Владимирская область вошла в число 12 субъектов с самым высоким уровнем собираемости взносов населения на капремонт. 94% собственников жилья исправно платят. Это даёт возможность продолжать капремонт многоквартирных домов, а ресурсоснабжающим организациям — реализовать инвестиционные программы по обновлению и реконструкции теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Но ремонты не поспевают за темпами старения коммуникаций и жилого фонда. Какие ещё новости с фронта ЖКХ радуют и огорчают – расскажем ниже.
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Тарифы повысятся со второго полугодия
Накануне Нового года областной департамент цен и тарифов рассчитал предельные ставки практически для всех ресурсоснабжающих организаций. Тарифы на электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение и транспорт можно посмотреть здесь. Они вступят в действие они со второго полугодия 2020 года. Для всех 111 муниципальных образований региона максимальное повышение коммунальных платежей составит 5,6%. Эта планка установлена региону Правительством РФ. Максимальный рост коснется более 5 тысяч жителей области, у остальных платежи изменятся на 3,6%. Вместе с тем, эксперты департамента цен и тарифов пересчитали и нормативы потребления комуслуг. Те, у кого в квартирах нет счетчиков, почувствуют рост платежей и в первом полугодии. Тем, у кого платеж будет выше 5,6% по сравнению с декабрём 2019 года, положена компенсация.
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Капремонт-2020 уже стартовал
В 2020 году во Владимирской области планируется капитальный ремонт 445 многоквартирных домов на общую сумму 1,59 млрд рублей. Часть работ уже расторговано, подрядчики приступили к работам. В первую очередь меняют кровлю. Этот вид капремонта предпочитают делать в зимнее время, когда мала вероятность протечек. Одновременно заканчиваются работы по программе 2019 года. Осталось еще с десяток домов. За год успели отремонтировать 392 крыши, 78 фасадов, 46 внутридомовых инженерных систем, 8 лифтов, 3 фундамента и 1 подвал. Капремонт за счет общих сборов с населения начали выполнять с 2014 года. Средний тариф по региону ни разу не менялся. Он составляет 6,5 рубля с квадратного метра (или больше – по инициативе жильцов для более быстрого продвижения в очереди).
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Тарифы на тепло не ограничивают
Власти Владимира одобрили переход сетевой компании, поставляющей тепло в квартиры горожан, в новую ценовую зону теплоснабжения. В стране таких примеров единицы. Эта новая схема подсчетов, так называемый принцип альтернативной котельной. Смысл в том, что тариф больше не будет ограничен рамками, ежегодно утверждаемыми федеральным центром. Департамент цен и тарифов также не будет оценивать затраты поставщика. Предложение инициировал новоиспеченный руководитель Владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев. Он обещал, что у большинства горожан тарифы на отопление будут «заморожены» в ближайшие годы, поскольку тариф и так уже выше предельного, и только у 9% населения — ниже. Им в ближайшие годы обещают рост тарифа максимум на 6%. По заверениям «Т Плюс» и администрации города, в выигрыше окажутся и владимирцы, и компания. Как будет на самом деле, пока непонятно.
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Мусорная революция
С отставанием на год от всей страны во Владимирской области стартовала мусорная реформа. Платеж за мусор вывели в отдельную квитанцию и тарифы стали считать с человека, а не с квадратного метра. Особенно пожалели об этом жители 10 районов, относящихся к кластерам № 1 и 3. Они уже успели получить квитки за вывоз мусора: рост платы составил 20-80%. Реформа предполагает, что за все работы по обращению с ТКО отвечают региональные операторы. В нашей области их три. Последним определили оператора для кластера № 2, куда входят Владимир и Ковров. Прежние мусоровывозящие компании в одночасье убрали все свои контейнеры и перестали вывозить мусор. Пока регоператоры ставили свои и отлаживали схему уборки, накопились горы вонючих пакетов. До сих пор во Владимире на подмогу компании «Биотехнологии» выходят муниципальные организации. Представляет технику и рабочих «Владимирводоканал» и Центр управления городскими дорогами. Тем не менее, за январь все получат полноценные счета от регоператора.
Анна Тумановская
Фото «Призыв»
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