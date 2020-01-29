Проблемный дом в Коммунаре будут вводить по подъездам

Дольщики из владимирского микрорайона Коммунар, ввод дома которых затягивается уже второй год, встретились с новым директором областного департамента строительства Михаилом Романычевым. Жильё они не могут получить из-за того, что при строительстве нарушено законодательство: место якобы относится к исторической зоне Владимира, и возводить там можно не более семи этажей. В доме — девять. Новый руководитель обещал уладить проблему, причём без радикального способа, о котором власти говорили раньше, — сноса двух лишних этажей. Всё, что построено, то останется. А дом будут вводить в строй не сразу, а поподъездно. Семьям огласили план-график, как это будет.

— Нам сказали, что два подъезда совсем не нарушают регламент охранной зоны, ещё один – «спорный», но тоже как-то можно ввести, а вот первый подъезд с девятью этажами просто так ввести не удастся — потребуется время, пока дом выведут из «исторического ядра». Так что пока будут вводить по подъездам, — сообщил «Призыву» дольщик Антон Игнатичев.

125 семей приобрели квартиры в проблемном доме в Коммунаре.

Власти надеются, что в феврале удастся изменить документы по охранным зонам в пользу повышения этажности в микрорайоне Коммунар. Сейчас проектировщики вносят последние корректировки, которые им направила федеральная инспекция по охране объектов культурного наследия. Только после этого проект поступит администрации области на утверждение.



Обманутыми дольщиками владельцев квартир в коммунаровской новостройке не хотят признавать и на федеральном уровне. По информации регионального департамента строительства, пакет документов для включения дома в реестр проблемных объектов направлялся департаментом трижды, но каждый раз тот возвращался без удовлетворения. Все упирается в то, что дом достроен. И нужда в сносе двух лишних этажей не рассматривается экспертами как достройка дома. Вот такая казуистика.

Как «Призыв» сообщал ранее, с завершением строительства двух домов № 14 и 17 в микрорайоне Веризино тоже есть свои сложности. Дольщиков торопят с выплатой рассрочки, которая им выдалась при оформлении квартир.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»