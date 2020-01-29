Призрак крематория взбудоражил жителей Собинского района

Жители сразу нескольких деревень Собинского района выступили против строительства крематория у Ворши. При этом точной информации о том, что подобный объект там появится, у них нет — это догадки. Районные власти подобную перспективу отвергают, заверяя, что никаких крематориев в планах нет. Слух, брошенный в народ, пока сильнее доводов чиновников: люди начали собирать подписи и даже грозятся выйти на трассу М-7. Крематорий в Собинском районе вырастет едва ли, а вот нервы себе селяне подпортили совершенно точно.

Слухи о возможном строительстве крематория ушли в народ после публичных слушаний, проведённых 20 января нынешнего года. Речь там шла о землях бывшей воинской части, примыкающих к деревне Кузьмино. Нескольким участкам поменяли статус — из земель населённых пунктов в земли спецназначения. Поскольку в данном месте три года как размещается муниципальная контора похоронных услуг, территорию и оформили под этот вид деятельности. По классификатору 12.1 там могут располагаться «кладбище, захоронения, крематорий, производство продукции ритуально-обрядового назначения». Понятно, что это общая формулировка. Но людей напугало конкретное слово «крематорий». И пошло-поехало.

Ближайшие к Владимиру крематории находятся в Балашихе, Ярославле и Нижнем Новгороде.

— В прошлые выходные мы собрали подписи. К руководству района обратилось более 130 человек. Подключилась даже сотня жителей соседней деревни Конино. Мы просим четко ответить, что будет строиться на территории с нашими домами? По нашим сведениям, крематорий, но документальных подтверждений у нас нет, — говорит один из жителей деревни Кузьмино.

Глава администрации Собинского района Александр Разов назвал такую информацию сплетнями. В районном Совете народных депутатов «Призыву» подтвердили, что в деятельности районного ритуального МУПа ничего нового не добавится: делал он гробы-венки, тем и будет продолжать заниматься.

— Это коммунальная компания. Работает с 2016 года, — говорит Елена Андреева, заместитель председателя райсовета. — Ранее земля находилась в муниципальной собственности, сейчас МУП оформляет за собой право хозяйственного ведения, в том числе аренду земельного участка. Мы должны предоставить участок, соответствующий назначению. Публичные слушания для этого и проведены. Замечаний против этой зоны там не было.

Вопрос о возможности строительства крематория даже не Собинского района, а Владимирской области в целом поднимался ещё в бытность губернатора Николая Виноградова. Но и тогда, и сейчас никто из ритуальных компаний региона, равно как и сами власти, не считает этот проект целесообразным. Спрос невысок: вера, культура и традиции жителей области диктуют традиционный способ захоронения — в могилу. А специфика крематория в том, что необходима постоянная нагрузка. Для каждого отдельного почившего растапливать печь — занятие дорогостоящее. Похороны будут «золотыми». То есть смысла строить подобный объект нет. Но людям, подогретым слухами, доказать это сложно.

Сегодня в администрации района пройдет заседание народных депутатов по этому вопросу. Местные жители тоже на него приглашены. По всей видимости, мероприятие пройдёт в раскалённой обстановке, «с огоньком». «Призыв» будет следить за развитием этой ситуации.

Татьяна Данилова

Фото местных жителей

Заглавное фото: places.moscow