Приюты для животных планируют строить в Коврове и Собинке

Областные власти определились с местом строительства муниципального приюта для бездомных животных. Согласно дорожной карте, разработанной департаментом ветеринарии, во Владимире содержать четвероногих не будут. Дома для оставшихся на улице собак и кошек, скорее всего, появятся в Коврове, Камешковском и Собинском районах. Сейчас решается вопрос о предоставлении на эти нужды земельных участков.

— Департамент ветеринарии провёл работу с районными муниципальными органами власти, чтобы определить потребность и наличие условий обустройства районных (межрайонных) муниципальных приютов. Большинство территорий оказались не готовы к их организации. При этом в Коврове, в Камешковском и Собинском районах есть заинтересованность в строительстве приютов, там готовы оказать содействие в предоставлении муниципальных земельных участков для размещения таких объектов, — сообщили «Призыву» в ответ на наш запрос чиновники «Белого дома».

В 2020 году на строительство муниципальных приютов областная казна готова потратить почти 21 миллион рублей.

Деньги на строительство приютов уже предусмотрены региональным бюджетом. Предполагается, что дом для четвероногих без владельцев будет представлять собой комплекс помещений. Планируется организовать манеж для приема животных, помещение для содержания четвероногих, склад кормов, кабинет врача и административную часть.

Почему все это не будет построено на территории Владимира — вопрос интересный. По словам представителей мэрии, власти города сообщали, что областной центр в приюте нуждается. Об этом в конце 2019 года на заседании комитета горсовета говорил заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов. Чиновники даже успели подсчитать, что на содержание четвероногих необходимо до 50 миллионов рублей в год. Однако, судя по всему, тратить эти деньги (при отсутствии региональной поддержки) Владимиру не придётся.

По словам специалистов, сейчас в областном центре около 200 бездомных животных. Большинство из них чипированы. На отлове и содержании собак и кошек в прошлом году Владимир сэкономил 2 миллиона рублей. Эти деньги глава областного центра Ольга Деева предложила даже потратить на строительство муниципального приюта. Но средства целевые и использовать не по назначению их нельзя.

Теперь, похоже, даже разговоры о доме для безнадзорных собак и кошек во Владимире останутся в прошлом. На территории областного центра строить приют, судя по ответу чиновников «Белого дома», не планируют. При этом он явно не был бы лишним.

— Если бы во Владимире появился муниципальный приют, мы могли бы вздохнуть спокойно. Пока же всех собак и кошек с улице везут к нам. У нас сейчас 386 животных, — пояснила «Призыву» руководитель приюта «Атлант» Лариса Гвоздева. — Я не знаю точно, сколько стоит их содержание. Но мы только налогов в месяц платим около 90 тысяч рублей. При этом нам за вакцинацию, стерилизацию и чипирование, которые мы выполняем по муниципальному контракту, регулярно задерживают деньги.

Сейчас отловом безнадзорных животных во Владимире занимается индивидуальный предприниматель, выигравший муниципальный конкурс. В его распоряжении одна машина и один ветеринар. В год силами ИП с улиц областного центра планируется забрать, а потом выпустить в естественную среду обитания около 400 собак и кошек.

Ранее «Призыв» сообщал, что новая служба отлова не справилась с бездомной собакой на кладбище.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»