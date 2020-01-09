Припаркованные автомобили мешают уборочной технике

Утренний снегопад во Владимире добавил работы Центру управления городскими дорогами. На уборку было направлено 68 рабочих ручной уборки и 56 единиц снегоуборочной техники. С утра сотрудники ЦУГД проводят обработку тротуаров и дорог противогололедными материалами, уборку проезжей части, а также очистку от снега и наледи остановок общественного транспорта, лестниц и переходов.

Не обходится и без проблем. Их создают припаркованные вдоль обочин автомобили. Они мешают работать спецтехнике. В связи с этим ЦУГД убедительно просит автовладельцев не парковать свои машины в зоне действия знаков, запрещающих стоянку транспортных средств.

В снегопад на улицы Владимира вышли 56 единиц техники и 68 дворников.

Недовольные уборкой снега горожане могут направлять свои жалобы и предложения по телефонам «горячей линии» ЦУГД: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). По вопросам уборки придомовых территорий необходимо обращаться в управляющие компании. Также замечания принимаются и по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 05.

Ранее «Призыв» сообщал, что так называемая вишневая зима задержится во Владимирской области до самого Крещения.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»