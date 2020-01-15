Президент обратится сегодня с ежегодным посланием к Федеральному Cобранию

Владимир Путин выступит сегодня, 15 января, с посланием к Федеральному Собранию. Событие состоится в выставочном зале «Манеж». На него приглашены около 1300 человек. Это парламентарии, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественники и руководители крупнейших СМИ страны. Начало в 12.00. Телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал организуют теле- и радиотрансляцию.
Начало трансляции послания президента к Федеральному Собранию в 12.00.
Обычно содержание послания не разглашается, но в этом году Владимир Путин лично обозначил в интервью ТАСС одну из ключевых тем — повышение доходов населения и преодоление бедности.
Послание президента Федеральному Собранию — это ежегодное выступление, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. По итогам сегодняшнего события будет подготовлен список поручений.
Елена Пляскина
Фото ТАСС
Обсуждение 3
Жду новостей про улучшение жизни. Пусть местным властям настучит как следует по башке
После прошлого выступления Путина наши чиновники начали шевелится, садик вон как быстро сдали
Хочется надеяться на лучшее! Вот бы среднему медперсоналу зарплату повысили