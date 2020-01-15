Президент обратится сегодня с ежегодным посланием к Федеральному Cобранию

Владимир Путин выступит сегодня, 15 января, с посланием к Федеральному Собранию. Событие состоится в выставочном зале «Манеж». На него приглашены около 1300 человек. Это парламентарии, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественники и руководители крупнейших СМИ страны. Начало в 12.00. Телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал организуют теле- и радиотрансляцию.

Начало трансляции послания президента к Федеральному Собранию в 12.00.

Обычно содержание послания не разглашается, но в этом году Владимир Путин лично обозначил в интервью ТАСС одну из ключевых тем — повышение доходов населения и преодоление бедности.

Послание президента Федеральному Собранию — это ежегодное выступление, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. По итогам сегодняшнего события будет подготовлен список поручений.

Елена Пляскина

Фото ТАСС