Президент обратится сегодня с ежегодным посланием к Федеральному Cобранию

Трансляция начнется в 12.00

Владимир Путин выступит сегодня, 15 января, с посланием к Федеральному Собранию. Событие состоится в выставочном зале «Манеж». На него приглашены около 1300 человек. Это парламентарии, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий, общественники и руководители крупнейших СМИ страны. Начало в 12.00. Телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал организуют теле- и радиотрансляцию.

Начало трансляции послания президента к Федеральному Собранию в 12.00.

Обычно содержание послания не разглашается, но в этом году Владимир Путин лично обозначил в интервью ТАСС одну из ключевых тем — повышение доходов населения и преодоление бедности.

Послание президента Федеральному Собранию — это ежегодное выступление, в котором глава государства обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. По итогам сегодняшнего события будет подготовлен список поручений.

Елена Пляскина

Фото ТАСС

Теги:

Обсуждение 3

  • Марина:
    15.01.2020 в 10:02

    Жду новостей про улучшение жизни. Пусть местным властям настучит как следует по башке

    Ответить
  • Натали:
    15.01.2020 в 10:15

    После прошлого выступления Путина наши чиновники начали шевелится, садик вон как быстро сдали

    Ответить
  • Ольга:
    15.01.2020 в 10:18

    Хочется надеяться на лучшее! Вот бы среднему медперсоналу зарплату повысили

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение