Православные Владимирской области встретили Рождество ночью под церковными сводами. Богослужения прошли в 158 храмах. Участие в них, по подсчетам регионального УМВД, приняло более 16 тысяч человек. Около полутора сотен прихожан из Владимира и Суздальского района приехали в храм Василия Великого в село Борисовское на праздничную литургию, которая началась в 11 вечера. Многие, несмотря на поздний час, взяли с собой маленьких детей, и те стойко выдержали больше двух часов службы. В начале торжественной литургии настоятель храма священник Аркадий Маковецкий зачитал собравшимся послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями. Однако в наших силах соделать свою душу вместилищем Божиим, вспомнить, что Господь близ, при дверех, и Он смиренно ждет, когда мы наконец узрим Его очами веры, впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова, ответим на Его любовь — и дадим Ему Самому действовать в нас.»

Во время рождественской службы для прихожан устроили общую исповедь, после которой все желающие смогли причаститься. Первыми в очереди к Чаше, как полагается, стояли малыши. В конце литургии отец Аркадий поздравил верующих с Рождеством и подарил книги Нового Завета – Евангелие. Раздача Священного Писания началась ещё в декабре прошлого года в рамках миссионерской акции владимирской митрополии.



— Я хочу поблагодарить всех патриотов этого святого храма. Вы здесь все стоите, и я вас всех знаю. Это очень важно, когда в церкви находятся не «захожане», а прихожане. Люди, которые приходят сюда и делятся своими радостями и горестями, пробуют их решить с Божьей помощью. Сегодня вы как те волхвы, одарившие младенца Иисуса золотом, ладаном и смирной, принесли свои дары – молитву, — провел историческую параллель настоятель.

Всех детей в центре храма привлекала своим видом Рождественская ель и вертеп с младенцем Иисусом. Из малышей никто не капризничал и домой не просился. Было видно, что дети уже «свои» в этой сельской церкви. Среди прихожан было много молодежи и семейных пар.

— Для нашей семьи Рождество – один из главных праздников. Каждый год мы встречаем его со своими близкими, с родителями, посещаем этот храм с 6 на 7 января. Для нас это праздник добра, души. Мы верим, что в этот день, очень давно, действительно произошло чудо, важное для каждого христианина. Когда у нас появятся дети, мы им обязательно расскажем суть этот праздника Рождества, — рассказали «Призыву» супруги Елена и Эдуард. – Как вы видите, сегодня, в Рождественскую ночь даже сельские храмы полны народу. А это говорит о том, что вера в Бога возвращается к людям.

После праздничной службы прихожане, соблюдавшие рождественский пост, позволили себе разговеться. В святочную неделю, которая уже началась, отец Аркадий призвал верующих навестить тех людей, кто по каким-то причинам обделен домашним теплом и уютом. Такова христианская традиция.

А в следующий вторник, 14 января, богослужение в храме Василия Великого пройдет с участием митрополита Владимирского и Суздальского Тихона. Это будет первый визит владыки в церковь села Борисовское. Начало литургии в 9 часов утра. Поэтому все желающие могут сюда приехать, чтобы получить благословение митрополита и послушать его проповедь.

Ранее «Призыв» сообщал, что владыка Тихон выступил с Рождественским поздравлением.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

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