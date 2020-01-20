Правила участия в программе благоустройства радикально изменили

Региональные власти больше не будут помогать собственникам жилья в многоквартирных домах с благоустройством дворовых территорий. Тренажеры, детские площадки и озеленение придется делать исключительно за свой счет. Во Владимирской области в этом году радикально изменили правила участия в программе благоустройства. Прежде жители за эти виды работ платили от 20% до 50% от общей сметы расходов.

Но есть и хорошая новость. Изменился минимальный перечень работ. В него добавили устройство экопарковок. Свободный газон выстелют решеткой, через которую сможет и дальше расти трава.

Доля софинансирования собственников жилья за минимальный перечень работ останется на уровне 3%.

Стоит отметить, что в 2018 году жители вообще не платили за минимальный объем работ. За асфальтирование дороги и тротуаров во дворах, а также за установку лавочек, урн и опор освещения платил бюджет. Доплату в виде 3% от сметы ввели только в прошлом году.

Владимирская мэрия сейчас приглашает всех председателей ТСЖ и старших по дому проводить срочные собрания и предоставлять в управление ЖКХ новые заявки на участие в программе благоустройства. В бюджете города запланировано на ремонт дворов 37 миллионов рублей. Это на 10 миллионов рублей меньше прошлого года. Но в список ремонта попадет, наоборот, больше дворов — около 27 территорий. И причина как раз в том, что останется только минимальный перечень. За дорогие детские площадки и тренажеры никто платить не будет.

Как «Призыв» сообщал ранее, в этом году начнется благоустройство парка «Добросельский». Еще в прошлом году жители выбрали именно это общественное пространство, но на бюджетные средства тогда обновили сквер на Чайковского и преобразили пустырь в Коммунаре.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»