Пожарные проверили храмы перед богослужениями

Храмы Владимирской области проверили накануне рождественских богослужений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Сотрудники МЧС осмотрели 158 объектов. Со священниками провели противопожарные инструктажи. На дежурство в рождественские праздники выйдут 211 сотрудников МЧС. Пожары в храмах случаются не так часто, в том числе благодаря таким проверкам. Например, в мае прошлого года в Николо-Галейской церкви во Владимире горел иконостас. Площадь пожара составила пять квадратных метров. К счастью, пожарным быстро удалось взять ситуацию под контроль.

Проверки прошли на 158 объектах культа.

Вплоть до 9 января в регионе действует режим повышенной готовности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области за новогодние каникулы произошел 41 пожар, это на два пожара меньше, чем за тот же период прошлого года. Обошлось без жертв, один человек травмирован.

Ранее «Призыв» опубликовал обращение митрополита Владимирского и Суздальского Тихона к верующим. Владыка поздравил всех с Рождеством Христовым.

Елена Пляскина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области