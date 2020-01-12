Пожар во Владимире оставил без крова две семьи

Вчера вечером многие жители Владимира стали свидетелями крупного пожара. На улице Жуковского в Добром полыхал частный двухквартирный дом на две семьи. В доме проживали трое человек (детей нет). Они смогли эвакуироваться самостоятельно до прибытия пожарных. Один мужчина пострадал. С ожогами ног он госпитализирован. Сейчас двое погорельцев размещены у соседей, городские власти будут решать вопрос о предоставлении им временного жилья.

Сообщение о возгорании поступило в 20.21. Пожарно-спасательные подразделения приехали быстро.

В 20.57 было ликвидировано открытое горение на площади 345 квадратных метров. Затем проводилась проливка конструкций. На месте пожара работали 27 человек и 8 единиц техники. Рассматриваются три версии причины пожара: неисправность газового котла, электрооборудования или электропроводки, уточнила для «Призыва» пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар, оставивший в одночасье семерых человек без крова, произошел в городе Струнино Александровского района.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области