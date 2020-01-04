Поворот на Ковров решили сохранить в ближайшие два года

Федеральные дорожники «заморозили» планы ремонта участка трассы М-7 «Волга» в Ковровском районе. Поворот с «Пекинки» на город оружейников в районе Сенинских двориков будет действовать, как минимум, ещё два года. Упрдор услышал просьбы жителей и обращение администраций Коврова и Ковровского районов и временно отказался от идеи организовать транзитный путь без перекрестков и переходов.

Планы по отмене поворота Упрдор озвучил осенью 2019 года, чем вызвал волну недовольства автомобилистов.

В мэрии Коврова заявили, что отмена перекрестка создаст транспортный коллапс. Через Сенинские Дворики на М7 и обратно ездят не только жители Коврова и Ковровского района, но и многочисленный транзитный автотранспорт с соседних Ивановской, Ярославской и Костромской областей. Направляясь из Камешково в Нижний Новгород, к примеру, тоже Сенинских Двориков не миновать.



По планам Упрдора, для движения огромного числа машин предполагалось устроить разворотную петлю у деревни Пестово или даже дальше. В общей сложности это удлинит путь почти на два десятка километров и создаст массу проблем для водителей, прежде всего, для местного населения. Для поездки из южной части Ковровского района в райцентр понадобился крюк в общей сложности не менее 20 километров. Естественно, эти планы дорожников ковровчан не обрадовали.

Алексей Борисов, начальник Упрдор «Москва-Нижний Новгород»

Поворот на Ковров пока остается регулируемым подсветофорным объектов.

Да, мы, действительно, планируем приводить перекресток в соответствие и убрать там светофор. Где-то 2021 год.

Мы сообщим вам позже.

Проекта ремонта участка федеральной трассы в Ковровском районе еще нет. Через 1-2 года его будут разрабатывать. Процесс это не быстрый. Сначала надо получить финансирование, затем разыграть работы на торгах. Как сообщал «Призыв», ранее от планов на ремонт с ликвидацией перекрестков дорожники отказались и в районе поворотов на Юрьевец и Энергетик.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»