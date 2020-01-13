После случая ожога слаймом Следком организовал проверку

Следственный комитет инициировал проверку точки продажи слаймов. К рейду присоединятся специалисты Роспотребнадзора. Интерес к яркой детской игрушке не случаен. В конце прошлого года «Призыв» сообщал, что владимирская школьница купила «лизуна» в магазине, а через несколько часов руки ребенка начали чесаться и покрылись волдырями. Дерматовенеролог поставил диагноз: контактный дерматит, вызванный красителем. Мама школьницы не сомневается: высыпания на коже, зуд и жжение ладоней спровоцировала липкая масса. Теперь это предстоит доказать.

— По материалам «Призыва» мы организуем проверку совместно с Роспотребнадзором. В данном случае речь может идти об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности. Нам надо будет увязать, что аллергическая реакция у ребенка началась после контакта как раз с этим продуктом, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина. — Роспотребнадзор как раз и займется этой торговой сетью и выяснит все обстоятельства. После заключения профильных специалистов будет определяться дальнейшая тактика действий.

По словам мамы школьницы, ребенок приобрел слайм самостоятельно по пути домой. Весь вечер дочка играла с липкой массой, а утром руки стали ярко-красного цвета, покрылись пузырями.

— Первые дни у моей дочери так руки болели, что она даже не могла есть самостоятельно, ее кормили с ложки, помогали одеваться, — говорит мама девочки. — Два дня ходили в этот магазин и требовали убрать слайм из продажи. На что нам смеялись в глаза и говорили: а мы здесь ни при чём.

Дерматовенеролог поставил диагноз: контактный дерматит, вызванный красителем.

В Роспотребнадзоре говорят, что с жалобой на подозрительные игрушки в надзорное ведомство можно обратиться самостоятельно, например, через сайт ведомства. И тянуть с этим не стоит. Специалисты должны прийти в магазин, пока на прилавках та же партия товаров.

— У нас есть плановые проверки. Несколько раз в году мы проверяем детские магазины. В основном такие рейды проводим к Новому году и 1 сентября, — пояснила «Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. — Но можно не ждать проверок и самостоятельно сообщать о подозрительных товарах. Только затягивать с этим нельзя, чобы у специалистов была возможность проверить именно эту партию игрушек.

Сейчас слаймы на пике популярности. Яркую игрушку дети покупают в магазине и делают своими руками. В пеструю массу добавляют пену для бритья, шампунь, клей ПВА и атисептическое средство. При этом реакцию на химический состав игрушки предсказать невозможно.

Ранее «Призыв» сообщал, что врачи должны заплатить 450 тысяч рублей семье ребенка, у которого не заметили инородное тело в носу.

Полина Тарбеева

Заглавное фото: slimedoma.ru