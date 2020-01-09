Портал госуслуг запустил единое окно

Портал госуслуг запустил новую услугу, позволяющую видеть все счета и штрафы в одном окне. Единый информер покажет все начисления, которые можно оплатить онлайн. Это счета за детский сад, задолженности, автомобильные штрафы и иные счета, выставленные на ваши документы. Чем больше данных содержится в личном кабинете пользователя, тем полнее будет картина. Так, паспортные данные, свидетельства о рождении детей, водительские права выведут платежки на детсад, автоштрафы на центральную страницу. Единый информер также подскажет, сколько дней осталось до оплаты автоштрафа со скидкой 50%.

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 670 тысяч жителей Владимирской области.

По данным «Ростелекома», сегодня на портале госуслуг для владимирцев доступно свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде. В пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят: запись на прием к врачу, получение информации о пенсионных накоплениях, регистрация автотранспортных средств, запись в детский сад, подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения.

— В 2019 году мы отметили резкий, более чем в 4,5 раза, рост количества заявок на портале госуслуг (с 420 тысяч в 2018 году до почти 2 млн в 2019 году). Во многом это связано с активным строительством сетей связи по всему региону. Вместе с Интернетом жителям открывается возможность пользоваться электронными госуслугами: к примеру, дистанционно подавать заявление на регистрацию рождения ребенка, оформлять документы на автотранспорт или подавать заявку на получение загранпаспорта, — рассказывает директор филиала компании по Владимирской и Ивановской областям Павел Шатохин.

Как «Призыв» сообщал ранее, за оплату счетов отопления и горячей воды Почта России и Сбербанк теперь берут комиссию. Компания «ЭнергосбыТ Плюс», поставляющая эти ресурсы в дома, изменила правила оплаты квитанций.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»