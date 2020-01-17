Полтонны просроченного мяса могло попасть на прилавки магазинов

На полки магазинов Владимирской области чуть не попало полтонны просроченной мясной продукции. Опасный товар обнаружили в Судогодском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Владимирской области благодаря системе «Меркурий». Реализовать более 580 килограммов мясной продукции и 34 килограммов мяса птицы пыталась компания «Тройка». Ее представители оформили 36 ветеринарных свидетельств на продукцию с истекшим сроком годности.

Деятельность компании приостановлена на 2 месяца.

Кроме того, организация не указывала в ФГИС «Меркурий» номера машин для перевозки продукции, в графе «наименование продукции» указывало: «мясоколбасные изделия в ассортименте», что не позволяло ее идентифицировать. Деятельность компании приостановлена на 2 месяца. Также решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Киржаче изъяли 30 тонн просроченной икры, содержащей кишечную палочку и золотистый стафилококк.

Ольга Ефремова

Фото: pixy.org