Полиция проверит факт обстрела автобуса

Правоохранительные органы начали проверку по факту нападения на пассажирский автобус. Инцидент произошел вечером 11 января на улице Горького во Владимире. По предварительным данным, общественный транспорт пятого маршрута обстреляли из пневматического оружия. Что интересно, полиция инициировала расследование по сообщениям средств массовой информации и социальных сетей. При этом руководители компании-перевозчика не спешили обратиться за помощью и пытались через Интернет самостоятельно найти свидетелей произошедшего.

— В полицию сообщения о нападении на пассажирский автобус не поступало. Мы назначили проверку по информации из социальных сетей и СМИ, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

На момент нападения в автобусе находилось всего два человека: пассажир и водитель.

Никто не пострадал. А вот транспортному средству потребовалась замена стекла. Накануне работы были завершены. Автобус, который простоял на ремонте три дня, вернулся на маршрут. По предварительным подсчетам руководителя компании-перевозчика, материальный ущерб от инцидента приближается к ста тысячам рублей – сюда входит ремонт и вынужденный простой автобуса.

Ранее «Призыв» сообщал, что ряд пригородных владимирских маршрутов лишился автобусов из-за решения перевозчика уйти из этого бизнеса.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»