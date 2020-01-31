Полиция наращивает силы для борьбы с кибермошенниками

Владимирская полиция перераспределила кадры, усилив направление борьбы с мошенниками, совершающими преступления в сферах компьютерных сетей и связи. УВД ориентировало сотрудников плотнее заняться пресечением криминала с банковскими картами. Фактов обмана владимирцев посредством Интернета или сотовой связи становится всё больше. В 2019 году зарегистрировано 1899 преступлений, совершаемых с использованием мобильных телефонов, карт и компьютерной техники, — это на 9% больше, чем годом ранее.

Только по 422 уголовным делам такого рода закончено производство. Большинство — безрезультатно.

Мошенников трудно выследить. Совершив преступление, злоумышленник быстро избавляется от сим-карты и всё — след простыл.