Полиция наращивает силы для борьбы с кибермошенниками

С карт владимирцев «уводят» всё больше денег
Владимирская полиция перераспределила кадры, усилив направление борьбы с мошенниками, совершающими преступления в сферах компьютерных сетей и связи. УВД ориентировало сотрудников плотнее заняться пресечением криминала с банковскими картами. Фактов обмана владимирцев посредством Интернета или сотовой связи становится всё больше. В 2019 году зарегистрировано 1899 преступлений, совершаемых с использованием мобильных телефонов, карт и компьютерной техники, — это на 9% больше, чем годом ранее.
Только по 422 уголовным делам такого рода закончено производство. Большинство — безрезультатно.
Мошенников трудно выследить. Совершив преступление, злоумышленник быстро избавляется от сим-карты и всё — след простыл.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:

  • В соответствии с этой проблемой проводится комплекс мероприятий. В том числе изменение штатной численности.
  • Мы реформируем подразделение, добавляем специалистов, которые не просто занимаются имущественными преступлениями, а разбираются в технологиях.
  • За счет своих перераспределений в уголовном розыске. Просто сотрудников нацелили работать с этим направлением, начиная от профилактики.

В 2019 году совершено 1090 краж с банковских счетов. И только 199 из них — с похищенных или утерянных карт. В остальных случаях владельцы карт добровольно расстались со своими средствами.

Наиболее распространённый вид мошенничества — использование личных данных, переданных гражданином якобы сотруднику безопасности банка.

Полицейские удивляются, что люди так доверчивы. Они сообщают все коды по телефону и расстаются с колоссальными суммами, когда им обещают взамен уплаты налога выигрыш или возврат медстраховки. Один из последних эпизодов — женщина в течение трех месяцев перечисляла по 600 тысяч рублей, ожидая многомиллионной выплаты приза в какой-то лотерее.

Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:

  • Просто кто-то позвонил. Сказал: «Иванов, служба безопасности».
  • Без каких-либо подтверждений. Можно ведь всегда сказать: «Разрешите я перезвоню».
  • И связаться с юридической или диспетчерской службой банка, чтобы подтвердить звонок сотрудника и узнать о проблемах со счетом.

Полиции проще всего отследить «контактное» мошенничество. Когда к людям домой под видом соцработников и сотрудников водоканала приходят мошенники. Один проверяет воду в кране или записывает жалобы жителя, а другой ищет «заначку» под матрасом и в шкатулке. Но таких банальных преступлений становится все меньше. В ход идут передовые технологии, креативные идеи и… психологический расчёт. Человек даже с навороченным «Айфоном» в руке всё равно остаётся человеком.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области орудуют лжегазовики и псевдомастера водоканала, которые уговаривают потратиться на дорогостоящие сигнализаторы и фильтры для воды.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»

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