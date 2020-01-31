Полиция наращивает силы для борьбы с кибермошенниками

Только по 422 уголовным делам такого рода закончено производство. Большинство — безрезультатно.
Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:
- В соответствии с этой проблемой проводится комплекс мероприятий. В том числе изменение штатной численности.
- Мы реформируем подразделение, добавляем специалистов, которые не просто занимаются имущественными преступлениями, а разбираются в технологиях.
- За счет своих перераспределений в уголовном розыске. Просто сотрудников нацелили работать с этим направлением, начиная от профилактики.
В 2019 году совершено 1090 краж с банковских счетов. И только 199 из них — с похищенных или утерянных карт. В остальных случаях владельцы карт добровольно расстались со своими средствами.
Наиболее распространённый вид мошенничества — использование личных данных, переданных гражданином якобы сотруднику безопасности банка.
Полицейские удивляются, что люди так доверчивы. Они сообщают все коды по телефону и расстаются с колоссальными суммами, когда им обещают взамен уплаты налога выигрыш или возврат медстраховки. Один из последних эпизодов — женщина в течение трех месяцев перечисляла по 600 тысяч рублей, ожидая многомиллионной выплаты приза в какой-то лотерее.
Валерий Саржин, заместитель начальника УМВД России по Владимирской области:
- Просто кто-то позвонил. Сказал: «Иванов, служба безопасности».
- Без каких-либо подтверждений. Можно ведь всегда сказать: «Разрешите я перезвоню».
- И связаться с юридической или диспетчерской службой банка, чтобы подтвердить звонок сотрудника и узнать о проблемах со счетом.
Полиции проще всего отследить «контактное» мошенничество. Когда к людям домой под видом соцработников и сотрудников водоканала приходят мошенники. Один проверяет воду в кране или записывает жалобы жителя, а другой ищет «заначку» под матрасом и в шкатулке. Но таких банальных преступлений становится все меньше. В ход идут передовые технологии, креативные идеи и… психологический расчёт. Человек даже с навороченным «Айфоном» в руке всё равно остаётся человеком.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области орудуют лжегазовики и псевдомастера водоканала, которые уговаривают потратиться на дорогостоящие сигнализаторы и фильтры для воды.
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