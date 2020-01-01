Погода во Владимире

Прогноз погоды на 1 и 2 января

Первые дни нового года, как и конец 2019-ого, будут нестабильны. 1 января синоптики обещают легкий морозец. Днем до -3, ночью до -4 градусов. Ветер около 5 метров в секунду. Возможен небольшой снег. А уже 2 января столбики термометров устремятся к нулю. Днем -2…0, ночью до +1. Смена температур принесет снегопады.

Как весело провести эти новогодние дни, несмотря на погоду, читайте в афише «Призыва».

Елена Пляскина

Фото «Призыва»

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Обсуждение 1

  • Ассоль:
    27.12.2019 в 08:29

    Я не верю синоптикам еще с этого лета. Жару обещали-обманули. На снег и не надеюсь

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