Подросток из Лакинска пропал без вести

Во Владимирской области ведутся поиски 14-летнего Григория Земскова. Житель Лакинска пропал накануне, 28 января. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Известно, что подросток нуждается в медицинской помощи. Приметы пропавшего: рост 166 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза зелёные. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, синюю кофту, чёрные ботинки, чёрную шапку. При себе у подростка был чёрно-серый рюкзак.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните инфоргу поиска по телефону 8-920-939-22-41. Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112. Вся оперативная информация по поиску размещена здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что пропавшего в Меленковском районе школьника нашел студент Муромского промышленно-гуманитарного колледжа. Благодаря бдительности юноши удалось избежать возможной беды.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»