Подросток хочет тату. Что делать родителям?

В древние времена татуировки были знаком того, что молодой человек вступал во взрослую жизнь. Не так давно росписи на теле говорили о принадлежности их носителей к криминальному миру. А сегодня это просто дань моде и способ выделиться. Вероятно, поэтому татуировки так полюбили подростки, которые в силу возраста хотят подчеркнуть свою индивидуальность и исключительность. В тату-салонах, которых развелось великое множество, набьют все, что душе угодно, и на любой части тела. Древним племенам и обитателям тюрем такое и не снилось.

И вот однажды ваш сын или дочь приходит домой и заявляет: «Я хочу тату!» Как вам такое заявление? Отговаривать или позволить? Что обязательно нужно обсудить с ребенком? Почему нельзя пустить дело на самотек? На эти вопросы отвечает психолог Наталия Фельдман.

Расшифровка программы:

Татуировка в древности – это способ подчеркнуть взросление. Подросток, вступая во взрослую жизнь, проходил обряд инициации. И во многих культурах татуировка была одним из признаков того, что ребенок стал взрослым и к нему теперь совершенно другие требования.

В какое-то время татуировки ушли в определенную среду (криминальный мир). И там они тоже были неким социальным маркером. Знающим людям они несли информацию о человеке, который их сделал.

Сейчас татуировка – это просто модно. И что же делать, когда ваш подросток говорит: «Мама, папа, я хочу татуировку!» Правильного ответа нет. Вариант первый: вы отказываете, но должны объяснить отказ. Главное — это уверенность в вашей позиции.

Если вы категорически против татуировок, вы просто обозначаете это как позицию: «Я не хочу, чтобы мой сын/моя дочь были с татуировкой». Можно рассказать про тюремную историю, про древние племена. Все, что угодно. Главное – объяснить. Просто так запретить – это не вариант. Также можно сказать, что это дорого и вы не хотите тратить на это деньги.

Друга позиция – согласиться, но с условиями. Например, хорошо, делай татуировку, но сам заработай на нее деньги. Способы заработка перечисляете. Это могут быть деньги за дополнительные обязанности по дому. Это может быть работа летом с 14 лет.

И последний вариант — согласиться, если вы не видите в этом проблемы. В любом случае вы должны объяснить ребенку, что это может быть небезопасно, поэтому нужно ответственно выбирать салон. Если занесут инфекцию, ничем хорошим это не закончится.

Можно объяснить, что произойдет с татуировкой с возрастом. И еще выяснить у ребенка, насколько для него это значимо. Если это мимолетная прихоть и через полгода татуировка надоест, ее нужно будет как-то убирать, а это болезненно.

Прежде чем окончательно разрешить ребенку сделать татуировку, убедитесь, что он реально представляет последствия. И обеспечьте безопасность.

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: healthhacks.ru