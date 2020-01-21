Почти 20 тысяч алкоголиков насчитали во Владимирской области

Основной компонент алкоголя – это этиловый спирт, универсальный растворитель. Как говорят наркологи, он растворяет всё: здоровье, семью, работу. В народе же популярно утверждение: «Пьяница-мать — горе в семье». Хотя если пьет мужчина, вероятно, не легче. Победить алкогольную зависимость очень непросто. Как женщинам, так и мужчинам. Но бывшие алкоголики, как и наркоманы, всё-таки существуют. И здесь спасение утопающего – дело рук самого утопающего. О вреде этой пагубной привычки и способах борьбы с ней «Призыву» рассказала врач Эльвира Малахова, заведующая отделением медицинской реабилитации областного наркологического диспансера.

Статистика далека от реальности

А что говорит статистика? В 2017 году во Владимирской области от синдрома алкогольной зависимости страдали 21 207 человек. В прошлом году их количество снизилось более чем на 1,5 тысячи и составило 19 646 человек. Среди них женщин — 23%. Как видите, снижение потребления алкоголя отмечается в официальных цифрах. Но не стоит обольщаться. Сюда попали лишь зарегистрированные случаи, когда человек встал на учет. А сколько неучтенных? По словам наркологов, намного больше, так как далеко не все алкоголики обращаются за помощью к специалистам.

— Психиатров и наркологов наши граждане боятся. Потому что учет подразумевает временные ограничения возможностей. Например, запрет на вождение, оружие. Для студентов – это ограниченный выбор профессий. Например, на работу в ФСБ и другие государственные структуры с такой биографией не возьмут, – говорит Эльвира Малахова – Склонность к употреблению алкоголя у людей ведет за собой совершение других правонарушений – кражи, драки. А это, естественно, отразится на их будущем.

Историческое пьянство

Недавно в департаменте предпринимательства поделились «успехами»: Владимирская область стала одним из лидеров ЦФО по обороту легального алкоголя. Кстати, и в прошлом Владимирская губерния опережала другие регионы по масштабу торговли алкоголем. Ежегодник Владимирского губстаткомитета сообщает: в 1880 году во Владимире было открыто 110 мест (!) питейной торговли. То есть 1 торговая точка приходилась на 164 жителя. И это при общей статистике по всей России – 1 торговая точка на 1200 человек.

Почему так? Вероятно, высокий спрос в наших краях породил столь щедрое предложение. И любовь к спиртному у многих, что называется, «в крови». Тем более сами врачи не отрицают передачу пагубной привычки по наследству. Сейчас 33-й регион в рейтинге самых пьющих держится в уверенных середнячках.

«Портрет» среднестатистического алкозависимого

По словам медиков, средний возраст зависимых 30-40 лет. Это либо неофициально работающие, либо безработные граждане. Такой график позволяет им периодически уходить в запои. Есть среди них судимые за административные правонарушения. Но признаки пагубной алкогольной зависимости могут проявляться уже в 13-14 лет. Если молодые люди не избавляются от пагубной привычки, то к 18-19 годам они уже страдают от алкоголизма I-II стадии.

Сейчас около 300 подростков стоят на учете с диагнозом «пагубное употребление алкоголя».

— Причина алкозависимости у подростков — это прежде всего любопытство. Как всегда, подражание взрослым, демонстрация своей независимости, чтобы поднять свой статус среди сверстников, — говорит Эльвира Малахова.

В диспансере говорят, что в учебные учреждения и автошколы они не сообщают о пьющих молодых людях. Но проблемы могут возникнуть позже, если не «завязать».

Почему люди пьют

Среди причин алкозависимости не исключают генетическую предрасположенность. Но это вопрос спорный, говорят в диспансере. По наследству передаётся восприимчивость организма не только к алкоголю, но и к формированию зависимого поведения к любым наркотическим и токсическим веществам, в том числе и лекарствам. То есть родители могут передать по наследству своему ребенку предрасположенность к каким-либо вредным привычкам.

Но бывают такие семьи, где дети, насмотревшись на алкоголиков, на то, как они разрушают семью, строят свою взрослую жизнь совершенно иначе. Эти дети выбирают другой путь, другой сценарий жизни. Например, парень уезжает из пьющей деревни и становится успешным городским врачом-хирургом. А есть и обратный эффект, когда у непьющих родителей подросшее чадо пускается во все тяжкие.

— Взрослые чаще всего начинают выпивать за компанию: «Все пьют, и я пью. Мой сосед или коллега пьёт, а я почему не могу?». Бывает, что с личной жизнью не всё в порядке. Вот и начинают употреблять алкоголь, чтобы заполнить пустоту, — рассказывает Эльвира Малахова.

Если говорить про женщин, они чаще начинают пить после семейных конфликтов, от чувства одиночества. Слабый пол больше склонен впадать в депрессию, в том числе послеродовую. Они сначала употребляют вино, начиная с бокала и заканчивая большими дозами. Алкозависимые сами не понимают, как невинная привычка перерастает в пагубное пристрастие. Но больными эти люди зачастую себя не считают, говорят врачи.

Когда употребление алкоголя переходит в болезнь

Для каждого организма свои «рамки приличия» употребления алкоголя, говорят специалисты. У кого-то за один год формируется зависимость, у кого-то она нарастает в течение 20 лет. Всё определяют признаки зависимого поведения.

— Если человек не выходит на работу, потому что ему плохо, так как он накануне пил. И на следующий день он всё ещё под градусом, запах не выветрился, его мутит. Вот здесь надо уже задуматься об ограничении употребления алкоголя и пересмотреть приоритеты в своей жизни, — подчеркивает нарколог. — Есть такое понятие, как бытовое пьянство. Выпивает дома, вроде бы в небольших количествах. На во внешнем виде идут уже изменения: отечность лица, мутный взгляд, запах алкоголя.

Три стадии алкогольной зависимости.

I стадия: человек начинает увеличивать дозу, критика к употреблению снижается. Приходят мысли об опохмелении.

II стадия: человек выпивает по полной, не контролирует процесс. Все мысли только об алкоголе, постоянное предвкушение, пытается найти любую причину, событие, лишь бы выпить.

III стадия (терминальная): человек уже не может пить много, и даже от малого количества ему становится плохо. В таком состоянии начинают развиваться сопутствующие заболевания, могут начаться необратимые процессы. Страдают сердце, почки, печень.

Существует ли безопасная доза алкоголя

На этот счет существуют разные точки зрения. Одни специалисты считают, что человеку вообще не нужен алкоголь и лучше вести трезвый образ жизни, чтобы сберечь здоровье. Кто-то говорит о так называемой безопасной дозе. К примеру, научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава рассчитал еженедельные нормы потребления алкоголя для мужчин и женщин. Владимирских наркологов такие рекомендации тоже настораживают.

– Если я буду соблюдать эти нормы, я сопьюсь, — говорит Эльвира Малахова. – Да, часто медики утверждают, что бокал красного вина укрепляет сосуды. Но не коробочного за 100-200 рублей, состав которого вызывает большие сомнения. Наверное, говорят про качественное сухое вино. Но как мы вообще можем говорить, что в употреблении алкоголя есть нормы? Это палка о двух концах. Очень противоречивые рекомендации.

К сожалению, масштабы продажи алкоголя на территории России вполне этим сомнительным рекомендациям соответствуют. Если зайти перед праздниками в магазины, на что увидим скидки? На алкоголь. А вечером по пятницам в винных магазинах часто вовсе не протолкнуться: очереди огромные.

Белая горячка и алкогольные психозы

А теперь поговорим о крайней стадии алкогольной зависимости. Белая горячка (делириум) возникает на трезвую голову, говорят врачи. «Белочка» приходит на 2-3 сутки после бурного, продолжительного запоя. Идёт расстройство психики, у человека начинается бессонница. Поэтому, как говорят «бывалые», боясь сойти с ума, они начинают опохмеляться.

— Когда после длительного запоя человек резко бросает пить, у него возникает бессонница, повышается давление и начинаются галлюцинации. Человек буквально теряется в пространстве. Он может разговаривать с несуществующим человеком. Всё это признаки делирия, — поясняет Эльвира Малахова.

Бывает, что у зависимого возникают алкогольные психозы. Так проявляет себя интоксикация, приводя организм к психическим расстройствам. Это агрессивная форма опьянения — эксплозивная. Есть сомнолентное опьянение, когда человек напивается так, что ему хочется спать. Или, наоборот, эйфорическое, когда ему весело и задорно, у него повышается настроение. При агрессивной (эксплозивной) форме пить категорически противопоказано. Достаточно одной рюмки — и такие люди сразу теряют контроль. Последствия часто бывают трагическими.

Ежегодно в отделение психбольницы на Содышке отправляется около 900 больных с белой горячкой.

С диагнозом «белая горячка» пациентов везут в стационарное наркологическое отделение, которое находится в поселке Содышка. Как правило, в карете скорой помощи. Сюда человека могут также госпитализировать с тяжелой формой опьянения, без сознания, если его невозможно добудиться.

Бывают пациенты с эпилептическими припадками. Родственники набирают 02 или 112, объясняют состояние больного, диспетчер перенаправляет вызов психиатрической (шестой) бригаде. Эти пациенты попадают в руки врачей-реаниматологов в стационаре. Медики назначают лечение, исходя из тяжести пациента. К слову, буйных пациентов, которым повсюду мерещатся «чертики», фиксируют для того, чтобы поставить уколы и капельницы. Таким больным, как правило, вводят снотворное. Потом они просыпаются и начинают приходить в себя.

С чего начать осознанное лечение

Всегда желательно и похвально, чтобы человек сам начал осознавать свою зависимость, не доводил ситуацию до критических состояний и обратился к врачу-наркологу. Специалисты наркодиспансера принимают по адресу: ул. Мира, д. 37. Здесь могут проконсультировать, выписать направление, например, в тот же стационар. Либо можно пройти амбулаторное лечение в течение 10 дней. Больному выпишут курс медицинских препаратов. Ведь родственники зачастую не обладают достаточными аргументами, чтобы заставить близкого человека начать лечиться в домашних условиях.

Все адреса, контакты и режимы работы отделений, в том числе детских, можно узнать на сайте наркодиспансера.

Отметим, что анонимная амбулаторная помощь, например, постановка капельниц, кодировка – это платная услуга. Она существует для тех, кто хочет лечиться, но без постановки на учет в медучреждении. Для того чтобы её получить, необходимо также обратиться на Мира, 37.

Если поставили на учет

После стационарного лечения алкозависимые автоматически ставятся на учет к наркологу. Они могут также пройти дополнительное амбулаторное лечение. Пациенту выписывают противоалкогольные препараты. Данное лечение бесплатное.

— У пациента не просто лежит карточка в нашей картотеке. Мы вызываем его, а также его родственников. И с ними ещё беседу проведем. К психологу всю семью отправим, чтобы разобраться, в чем вообще проблема. На фоне злоупотребления алкоголя личность начинает меняться психически и нужно корректировать поведение. Многие пьют в состоянии депрессии, и тут необходимо подключить лечение антидепрессантами, — говорит Эльвира Малахова.

Важно! Кто не хочет (по понятным причинам) регистрировать болезнь, может просто перейти в кабинет профилактики (ул. Княгининская, д. 2, тел. 8 (4922) 77-89-05). С ним побеседует врач- нарколог, может также выписать препараты. Ведь среди выпивающих много работников, занимающих приличные должности, а водителей за постановку на учет могут лишить прав. Учет может длиться от года до трех лет. Но если по внешнему виду пациента понятно, что он нуждается в стационаре, его будут всячески уговаривать получить необходимую помощь.

Закодировать?

Среди медицинских кодировок от алкоголя на сегодняшний день популярны две: торпеда и спираль. Торпеда – это введение противоалкогольного препарата в организм человека внутривенно. Спираль подшивают под лопатку. Это маленькая хирургическая операция.

— Спираль подшивается, капсулируется и просто потихоньку рассасывается, разносится по кровеносному руслу. Сами препараты не токсичны. Суть торпеды в том, что препарат оседает на стенках сосудов и покрывается защитной оболочкой. Никакого вреда не оказывает. Как только внутрь человека поступает алкоголь, пленочка защитная растворяется, препарат смешивается с алкоголем. И его распада не происходит. В организме начинается отравление токсинами, — предупреждают наркологи.

А это чревато обострением хронических заболеваний, вплоть до летальных исходов. У сердечников может случиться инфаркт, у гипертоников – инсульт. Плохо будет в любом случае: рвота, понос обеспечены. Поэтому кодировка должна быть добровольной, а не из-под палки. Она может быть рассчитана на полгода, один год, а может быть продолжительной – до пяти лет.

В наркодиспансер обращаются пациенты и после «бабушек». На некоторых их нашёптывание срабатывает как гипноз. Кого-то такие психологические атаки не берут, и мужчины срываются быстро.

Должно прийти озарение. История алкозависимого

Первый шаг к выздоровлению – это принятие своей болезни. Зависимые должны сознаться, в первую очередь перед самим собой, что они алкоголики. Вячеслав, 45-летний житель областного центра, начал употреблять алкоголь с 13 лет. Сначала попробовал пиво. Понравилось. Потом портвейн, потом водку. И пошло. В 14 лет уже регулярно, два раза в месяц, пил крепкие напитки. Это вошло в привычку. Все праздники сопровождались распитием алкоголя. К горячительному Вячеслав был неравнодушен на протяжении всей жизни, но недавно решил завязать. Начались проблемы на работе, ушла жена. Для него это стало сигналом начать нормальную жизнь. Он хочет вырастить детей, понянчить внуков.

— Я употреблял большое количество алкоголя. Это не нравилось ни мне, ни окружающим. Я пытался с этим бороться. Но проходила неделя, максимум две, я забывал все свои обещания и начинал выпивать. Думал, что смогу себя сдерживать. Но выпивал один день и продолжал на следующий. Чтобы бросить алкоголь, должно что-то произойти в голове у человека. Уговоры друзей и родственников не помогут. Устрашение чужими болезнями тоже. Может лишь случится момент озарения, когда человек решает, что так больше нельзя. Я надеюсь, что со мной это произошло, — рассказывает Вячеслав.

Ещё по молодости он прошел ряд кодировок, даже обращался к бабушке-колдунье. Но все эти методы не помогли. Происходили срывы. Причина в том, что проблема была переложена на других людей, в их зону ответственности. Поэтому в борьбе с пагубной зависимостью Вячеслав советует справляться самим. Поддержка близких приветствуется.

Реабилитационные центры. Зачем они нужны?

В психбольнице на Содышке есть и реабилитационное отделение. После прохождения стационарного курса либо после амбулаторного лечения пациенты могут здесь пройти стационарную реабилитацию. Несколько недель с ними будут работать психологи, психиатры, наркологи. Организуют семейные и групповые консультации, занятия. Здесь же работает общество анонимных алкоголиков. Все его члены морально поддерживают друг друга, делятся успехами.

— Реабилитация рекомендована всем, кто лежал в стационаре. Потому что некоторые, после того как покидают больничные стены, хотят быстрее выпить. Многих пациентов силком привозят родители. Такие мужчины часто разведены, и о них пекутся матери, которые цепляются за любую возможность, чтобы те перестали пить. И вот она со своим 40-летним ребенком носится, чтобы ему хоть как-то помочь, — говорит Эльвира Малахова. – И надежда на успех есть: алкоголизм, как и наркологическое заболевание, мы можем вынести в ремиссию.

Бывает, что у родственников опускаются руки, они перестают «нянчиться» с алкоголиками. Тогда некоторые из них обращаются в христианские реабилитационные центры при православных, католических и протестантских церквях. Здесь очень хорошая статистика. Больного человека верующие поддерживают на всех этапах. И когда он в неадекватном состоянии и когда освободился от зависимости.

Совсем недавно «Призыв» писал о том, что во Владимире планируют возродить вытрезвители. На наш вопрос, стоит ли это делать, Эльвира Малахова ответила положительно:

— Хорошо будет, если эти товарищи не будут находиться на улице в невменяемом состоянии. Ведь даже против самих алкоголиков могут быть совершены правонарушения. Их могут обворовать, по голове им настучать. А ведь многим в этот момент уже необходима реанимационная помощь, помощь травматолога, нейрохирурга. Он упал и может умереть от черепной гематомы, например. Хорошим примером организации вытрезвителей стала Казань. Но содержит их и контролирует местная администрация. Здесь с людьми, после того как они выспятся, беседуют наркологи. Считаю, что нужно возвращать эту практику.

В морозную погоду люди в алкогольном опьянении могут просто замерзнуть на улице. Недавно (даже в условиях теплой зимы) в Муроме произошла трагедия: молодой человек перебрал на новогоднем корпоративе и скончался от переохлаждения на улице. В любом случае таким гражданам стоит вызывать «скорую помощь», говорят в наркодиспансере. Он ведь может оказаться и не алкоголиком вовсе, а просто больным, например, с патологией сердца либо инсультом.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото: v-kurse.ru