Во Владимире все поставщики артезианской воды разом повысили цены на питьевую воду в киосках. Такие мобильные пункты продажи воды стоят на десятках городских улиц, у жилых домов и вблизи магазинов. Теперь литр воды там стоит 5 рублей. Рост тарифа составил один рубль. Популярная 5-литровая бутылка обойдется в 25 рублей вместо 20. Налить стандартную 19-литровую бутыль теперь стоит 95 рублей, на 19 рублей дороже прежнего.

— Все вокруг дорожает, а мы цены держали четыре года. За это время и топливо подорожало, и другие ресурсы. По городу много поставщиков. Все сразу подняли, — пояснил «Призыву» оператор одной из компаний по продаже питьевой воды.

С Нового года питьевая вода в киосках подорожала с 4 до 5 рублей за литр.

В компаниях, которые поставляют питьевую воду в 19-литровой таре в офисы и домой, цены все равно выше. Самая дешевая — 110 рублей. Средняя же цена — 130-140 рублей за бутылку. Причем эти компании несколько лет не увеличивают стоимость. Не сделали этого и в нынешнем году. Конкуренция слишком высока.

Как «Призыв» сообщал ранее, со второго полугодия повысятся тарифы на питьевую воду из крана, которую поставляет владимирцам муниципальное предприятие «Владимирводоканал».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»